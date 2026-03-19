Erdoğan'ın bayram tebrikinde 'savaş', 'süreç' ve 'ekonomi' mesajları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kutlanmaya başlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yaşanan savaş sürecine değinen Erdoğan, "28 Şubat'ta İsrail'in tahrikleriyle komşumuz İran'a karşı başlatılan saldırılar ve İran'ın üçüncü ülkelere yönelik füze ve drone misillemeleri bölgemizdeki gerilimi daha da tırmandırdı. Bu tedirgin edici manzara karşısında 86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz. Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz" dedi.

'SÜREÇ' MESAJLARI: KAZASIZ BELASIZ...

Erdoğan mesajında "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan süreçte gelinen aşamaya ilişkin şunları söyledi:

"17 ay önce başlattığımız ve stratejik önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan 'Terörsüz Türkiye' sürecimizde birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardık. Devletimizin ilgili birimleri, en küçük bir güvenlik açığının oluşmaması ve sürecin sabote edilmemesi için vazifelerini hassasiyetle yerine getiriyor. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun uzlaşıyla çözülmesiyle birlikte hem güvenlik endişelerimiz hafifledi hem Suriye'nin toprak bütünlüğü korundu hem de süreç istismara müsait ağır bir yükten kurtulmuş olduk. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tüm siyasi parti gruplarının desteğiyle kabul ettiği rapor, kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Sürecin yasal boyutuna ilişkin mütalaalar Gazi Meclisimizin çatısı altında, inanıyorum ki önümüzdeki dönemde sağduyuyla yapılacaktır. Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar da aynı şekilde vakit kaybetmeden atılacaktır. Hedefimiz, bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryoları da dikkate alarak başladığımız bu hayırlı işi kazasız, belasız menziline ulaştırmaktır."

EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ: 'TÜRKİYE EMİN ELLERDE'

AKP'li Cumhurbaşkanı mesajında ekonominin durumuna yönelik de şöyle dedi:

"Tüm dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde geçtiğimiz yıl ekonomimizi %3,6 oranında büyütmeyi başardık. Bu oranla Türkiye, 2025'te OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu. Halihazırda Merkez Bankamızın rezervleri 200 milyar dolar seviyesinde. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artışların enflasyonla mücadelemizi sekteye uğratmaması için yoğun gayret gösteriyoruz.

Emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, esnaf, tüccar ve sanayicimizin geçici olmasını ümit ettiğimiz bu zor günleri en az sıkıntıyla geride bırakması için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan kimsenin, hiçbir vatandaşımın en ufak bir şüphesi olmasın. Türkiye, Allah'ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir. Tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde hedeflerine doğru adım adım ilerlemektedir. İktidar ve ittifak olarak gerekirse 24 saat çalışırız, gerekirse 365 gün 6 saat çalışırız ama Türkiye'nin önünün kesilmesine müsaade etmeyiz.

Bu düşüncelerle Ramazan Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram tatilinde seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla."