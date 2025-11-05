Erdoğan'ın 'CHP' hayalleri: 'Ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı konuşmada ''Komisyon'da yer alan MHP'liler İmralı heyetinde yer alacak'' sözlerinden sonra iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın ''Komisyon İmralı'ya gitmesin'' manşeti atması dikkat çekmişti. Erdoğan'dan bugün 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlatılan süreçe yönelik olarak Bahçeli'ye teşekkür mesajı geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

''Buradan, sizlerin vasıtasıyla, Ülkemizde ve yurt dışında gözünü ve gönlünü bize çevirmiş tüm kardeşlerimize, Kalbi bizimle birlikte atan tüm vatandaşlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

''KOMİSYON BÜTÜN TARAFLARI DİNLEMELİ''

Komisyon kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan, ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini değerli buluyoruz.

Komisyonun hazırlayacağı kapsamlı raporu ve belirleyeceği hukuki yol haritasını önemsiyoruz. Bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız. Komisyonumuzun ve aziz milletimizin de desteğiyle inşallah bu Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz.

CHP'Yİ HEDEF ALDI



Grubumuza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Gençler, şu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 4 yasama yılına oldukça yoğun gündemle başladık. Teskere ana muhalefetin itirazına rağmen büyük bir ittifakla çıkarıldı. Bu teskereye kabul oyu veren vekillere teşekkür ediyorum. Bizim bir başka ülkenin egemenliğinde ve kaynaklarında gözümüz yok. Dost ülkelerin egemenliğine saygılıyız. Mehmetçiğimiz huzurun barışın ve istikrarın teminatı olmuştur. Bundan sonra da barışı dayanışmayı kardeşliği savunmaya devam edecektir. Türk bayrağı dalgalandığı bütün coğrafyalarda daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek. Mehmetçiğimizin orada olmasından memnuniyet duyuyorlar. Teskereye karşı çıktıklarını gördük. CHP saçma sapan argümanlarla kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Anlamak ve kabul etmek mümkün değil. CHP'nin yanlışlarını düzeltme konusunda iyi bir sınav verilmiyor. Yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor ama iş söz tutmaya gelince hemen geri vitese takıyor.

CHP'nin tezkereye hayır demesine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Ancak bu kadar sık fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz. Özgür Özel kırdığı potlarla daha fazla kendini komik duruma düşürüyor. Deprem bölgesi hezeyanlarına bakanımız ve vekillerimiz gereken cevabı verecek. Bölgeye turist gibi yolları düşüyordu şimdi onu bile yapamıyorlar. Ne konutlardan ne de deprem bölgesinin nereden nereye geldiğinden haberleri var. Hızlı trenler daha yeni trenle tanışıyorlarsa belki 10 yıl sonra da deprem bölgesine yaptıklarımızın farkına varırlar. Biz milletimizin bölgemizin güvenliğini CHP'nin politikalarına bağlayamayız.

DEM İLE G ÖRÜ ŞME

Tahriklere aldırmadan gizli açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Devletin başı olarak şahsımızın dirayetli tutumu, sayın Bahçeli cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin çalışmaları, devletimizin gayretleri ile Terörsüz Türkiye'ye emin adımlarla yürüyoruz. Son 2 haftada önemli gelişmeler yaşandı. Sayın Buldan ile sayın Sancar'ı Külliye'mizde kabul ederek yapıcı görüşme sağladık. Benzer kaygıları paylaştığımızı teyit ettik. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir kavşağa kavuştuk. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Milli dayanışma kardeşlik komisyonu da toplantıları ile kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Farklı fikirlerin dile getirilmesini kıymetli görüyoruz. Komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. Komisyonun yol haritasını önemsiyoruz. Allah'ın izni ile bu süreci başarı ile sonuçlandıracağız.

"BAH ÇEL İ'YE CANI G ÖNÜLDEN TE ŞEKK ÜR ED İYORUM"

Cumhur İttifakı olarak önce Terörsüz Türkiye sonra Terörsüz Bölge hedefine kavuşacağız. Başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere müflis oyunları deşifre eden sayın Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye muazzam kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak olan muteber Türkiye'nin nişanesidir. Komisyonumuzun ve aziz milletimizin desteği ile inşallah bu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Son toplantımızdan bu yana birçok anlaşma genel kurulda görüşülerek uygun bulundu.''