Yeni Şafak, Bahçeli'ye açıkça rest çekti: 'Komisyon İmralı'ya gitmesin!'

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında komisyon toplantıları devam ederken, son dönemde komisyonun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmemesi tartışma konusu oldu.

BAHÇELİ'DEN İMRALI ÇIKIŞI: 'MHP HAZIRDIR'

Dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem gündeme hem de sürece ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Bahçeli, Meclis’te “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” adıyla kurulan yapının çalışmalarını tamamladığını belirterek, İmralı’ya gidilmesinde bir sakınca olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bir kez daha vurguluyorum, Meclis’te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk elden mesajları alması süreci güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır. Korkuya, kaygıya, çekinmeye gerek yoktur.”

YENİ ŞAFAK MANŞETİNDEN REST ÇEKTİ

Bahçeli’nin bu çıkışının ardından medya manşetleri konuya odaklandı. Ancak iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın manşeti dikkat çekti.

Gazete, İmralı görüşmelerine ilişkin yapılan Areda Survey araştırmasının sonuçlarını manşetine taşıdı.

Ankete göre, vatandaşların yüzde 76,7’si komisyonun İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesine karşı çıktı.

Haberde, “Görüşmenin sürece zarar vereceği endişesi var” ifadeleri yer aldı.

Haberde ise şu ifadeler yer aldı:

“Terörsüz Türkiye” sürecini yürüten Meclis komisyonunun İmralı’ya gideceği haberleri kamuoyundan tepki çekti. Areda Survey’in yaptığı ankete göre vatandaşların yüzde 76,7’si komisyonun İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesine karşı. Görüşmenin sürece zarar vereceği endişesi var."

