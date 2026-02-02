Erdoğan'ın elinden ödül aldılar... Bu müteahhitler bu listeye nasıl girdi?

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri'nin 'gittiği isimler' kamuoyunun gündeminde...

"Ödüllendirilen" isimler arasında yer alan Abdurrahman Şentürk, Mustafa Başar Arıoğlu ve Adnan Çebi’nin çeşitli suçlamalarla gündeme gelmesi soru işaretlerine neden oldu.

Nefes gazetesinin aktardığına göre; ödül alan bazı isimlerin, devam eden yolsuzluk soruşturmaları ve kesinleşmiş hapis cezalarıyla anılması kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

ERDOĞAN’IN ELİNDEN ÖDÜL ALDILAR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 27 Ocak günü düzenlenen törenle, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk, Makyol İnşaat’ın patronu Adnan Çebi ve Yapı Merkezi İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu ödüllerini bizzat Erdoğan’ın elinden aldı.

‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi’nde yer alan firmaların temsilcileri, ödüllerini Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın elinden aldı.

Ödül alan müteahhitlik firmaları arasında “Enka, Rönesans, Limak, Çalık Enerji, Esta, Tav, Ant Yapı, Gülermak, Yapı Merkezi, Cengiz, Aslan Yapı, Kuzu Grup, Mapa, Kolin, Kalyon, Nurol, Bcm, Gap, Tekfen, Bayburt Grup, Sembol, İlk, Eser, Metag, Polat Yol, Onur, Üstay, IC İçtaş, Mbd, Makyol, Alarko, Yüksel, STFA, YDA, Dekinsan, Summa, İris, Tepe, Doğuş, Mesa, Zafer, Smk, Dorçe, Özkar, Orkun” yer aldı.

TARTIŞMA BAŞLADI

Ödül töreninin ardından ise tartışma gündeme geldi.

Daha önce nitelikli dolandırıcılıktan ceza alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan ya da şüpheli sıfatıyla ifade veren müteahhitlere de ödül verildi.

İsimleri yolsuzlukla yan yana gelen müteahhitlere neden ödül verildiği, üstelik bu ödüllerin neden Erdoğan’a takdim ettirildiği yönündeki sorular gündeme geldi.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİKTEN CEZA

Erdoğan’ın elinden ödül alan Bayburt Group’un patronu Abdurrahman Şentürk, 2024 yılının şubat ayında, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Şentürk’ün cezası, 175 bin TL para cezasına çevrilmişti. Şentürk’ün şirketi, hızlı tren tünel altyapısı, İstanbul Finans Merkezi altyapı inşaatı gibi ihalelerle de sık sık gündeme gelmişti.

ADNAN ÇEBİ, İBB'DE SANIK

Müteahhitlik firması Makyol’un sahibi Adnan Çebi de ödül alanlar arasında yer aldı.

Çebi’nin sahibi olduğu Makyol İnşaat, İstanbul’da Kirazlı- Halkalı, Mahmutbey-Esenyurt ve Kadıköy-Kartal metro hattı ihalelerini almıştı. Çebi, aynı zamanda İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’nun “para kasaları” olduğu iddia edilen isimlerle görüşme yaptığı Etiler’deki Le Meridien Otel’in de sahibi.

2 KEZ İFADE VERDİ

İmamoğlu’nun korumalarının kameralarını kapatmasıyla gündeme gelen otelin sahibi Adnan Çebi bu kapsamda “suç örgütüne yardım” ve “gizli görüşmelere yer temin etme” suçlamalarıyla 2 kez ifade verdi. İBB iddianamesinde 16 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.

ARIOĞLU'NA "RÜŞVET" SORUŞTURMASI

1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul Modern gibi ünlü projelere imza atan Yapı Merkezi İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu, şirketin ortakları Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Erkan Saatçi, İBB’ye rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

EK İFADE SONRASI SERBEST KALDILAR

23 Mayıs 2025’te gözaltına alınanlara irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi. Arıoğlu kardeşler tutuklandı ancak verdikleri ek ifadelerin ardından 4 Haziran’da serbest kaldı.