Erdoğan'ın en büyük rakibi... Saray'a yakın anketçi açıkladı!

GENAR Araştırma Şirketi'nin Temmuz ayında yaptığı çalışmayı köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Kamuoyu araştırmalarını dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Güvenilir anketleri de paylaşmaya özen gösteriyorum. Anketlerde sadece partilerin oy oranlarına odaklanılıyor. Oysa ben aynı zamanda satır aralarını da okumaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

GENAR’ın “Türkiye’nin en önemli gündem maddesi ne?” sorusuna verilen cevapları kaleme alan Selvi şu bilgileri paylaştı:

"İKTİDARIN EN BÜYÜK RAKİBİ EKONOMİ"

‘Enflasyon ve hayat pahalılığı’ diyenlerin oranı yüzde 35’le ilk sırada geliyor. Erkeklerde bu oran yüzde 40.5, kadınlarda ise yüzde 29.5 çıkıyor. 6 ay önce bu oran yüzde 60’lar seviyesindeydi. Enflasyonun düşüş trendine girmesi, bölgemizdeki gelişmeler, savaş tehditleri yüzünden yüzde 35’lere gerilemiş ama yine de çok yüksek. Çünkü enflasyondaki düşüş henüz hissedilmeye başlanmadı. İktidarın en büyük rakibi ekonomi.

Bunu yüzde 8.7’yle adalet takip ederken, yargı bağımsızlığı yüzde 5.7’yle üçüncü sırada geliyor. Savaş tehdidi ise yüzde 4.6 çıkıyor. Savaş tehdidi bile hayat pahalılığı ve enflasyondan sonra geliyor. Çünkü insanlar ekonomik savaşı daha önemsiyor.

"KÖTÜ OLUR DİYENLER YÜZDE 51"

Ekonomik tablo geleceğe dönük beklentileri de olumsuz yönde etkiliyor. 2026 yılında ekonomiye ilişkin beklentilerde ‘çok daha iyi olur’ diyenlerin oranı yüzde 5.1 çıkarken, ‘iyi olur’ diyenler yüzde 21.7’de kalıyor. ‘Aynı olur’ diyenlerin oranı yüzde 21.6 olurken, ‘kötü olur’ diyenlerin oranı yüzde 30.3 çıkıyor. ‘Çok daha kötü olur’ diyenler ise yüzde 21.1 çıkıyor. ‘Kötü olur’ diyenlerle ‘çok daha kötü olur’ diyenleri topladığımızda ise bu oran 51.4 çıkıyor.