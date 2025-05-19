Erdoğan'ın eski metin yazarından, İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: 'Hem ahlâkî zaafları var, hem cahiller'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Türkiye'ye Siyonizme ve emperyalizme hizmet eden bir Türkçülük anlayışının yayılmaya çalışıldığını iddia ederek, İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü çok sert eleştirdi.

"GENÇLERİN SAVRULMASINA ZEMİN HAZIRLADILAR"

Ünal, "İlber Ortaylı, Celal Şengör gibi hem ahlaki zaafları olan, hem cahil, hem de şov peşinde tarihin hakikatlerini saptıran çok sayıda isim de yanlış bir tarih algısını, arkalarına aldıkları içerden ve dışardan destekle gençlere ulaştırdılar ve gençlerin savrulmasına zemin hazırladılar" ifadelerini kullandı.

"HEM CAHİL, HEM ŞOV PEŞİNDE..."

Aydın Ünal, "Müslümanlık üst kimliğimizdir" başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

"Kemalizm, yeni bir ulus inşa etmek maksadıyla tarihi başta ders kitapları olmak üzere kendi sığ dünyasına hapsetmişti. İlber Ortaylı, Celal Şengör gibi hem ahlaki zaafları olan, hem cahil, hem de şov peşinde tarihin hakikatlerini saptıran çok sayıda isim de yanlış bir tarih algısını, arkalarına aldıkları içerden ve dışardan destekle gençlere ulaştırdılar ve gençlerin savrulmasına zemin hazırladılar.

Türkiye’de son yıllarda özellikle gençler arasında hızla yayılan ırkçı eğilimler 'Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığı', 'Türklerin zorla Müslümanlaştırıldığı', 'İslam’ın, Türk’ün doğasına aykırı Arap dini olduğu', 'Türklerin özlerine dönüp Tengirci, Şamanist olması gerektiği', 'Türklerin Kürtlerle, Araplarla hiçbir ortak yanının olmadığı' hezeyanlarını dile getiriyor ve maalesef buna çokça alıcı da bulabiliyorlar.

İlginç olan şu ki, bu ve buna benzer hezeyanlar Türklüğü yüceltmediği gibi apaçık Siyonizm’e, emperyalizme hizmet ediyor ve 'Türkçülük' adı altında Türklerin ve Türkiye’nin varlığına tehdit teşkil ediyor.

Türkiye’de, üst kimliğimiz Müslümanlıktır. Bizi buraya getiren de, bizi burada var eden de, bizi bir arada tutan da Müslümanlığımızdır. Bu üst kimliğe savaş açan, Türkiye’ye, bu topraklardaki varlığımıza, varlık sebebimize, Türk’e de savaş açmıştır. Üstelik bu savaşı, 'Türkçü' maskesi altında Siyonizm, emperyalizm adına, onlara vekaleten açmıştır.

İşte onun için tarihi doğru okumak, doğru okutmak, hadiseleri yerli yerine koymak hayati derecede önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarında tarihe atıflar yaparken, tarihi bütün gerçekliğiyle doğru şekilde aktarırken, milleti millet yapan çimentoya, bizi bir arada tutan Müslüman üst kimliğimize vurgu yapıyor. O kadar doğru ve etkili bir iş yapıyor ki, on yıllardır yalan bir tarihi kurgulayanlar ve onların kandırdığı kitlelerden feryatlar yükseliyor."