Erdoğan'ın, İmamoğlu hakkında açtığı 'tazminat' davasında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı “tazminat davasında” ön inceleme tamamlandı.

1 milyon TL değerindeki tazminat davasında ön incelemesini tamamlayan Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların uzlaşamaması üzerine sözlü duruşmaya geçilmesine karar verdi.

Davada ilk duruşma 13 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’da yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 30 Ekim tarihinde tutuklanmasının ardından CHP’nin Esenyurt’ta gerçekleştirdiği mitingde Erdoğan’a yönelik “Beni seçmezseniz sizin seçtiklerinize görev yaptırmam. Onları hapse atarım. Size hayatı dar ederim diyen şantaj sopanız mı var? Sizi evsiz yurtsuz, evlatlarınızı işsiz bırakırım diyen tehdit sopanız mı var? Bir başka karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidarla karşı karşıyayız. Uyduruk sebeplerle terörist ilan edip, tutuklayıp Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, bunun üzerine Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yaptığı konuşmada kendisine yönelik “iftira içeren asılsız ithamlarda bulunduğu” gerekçesiyle İmamoğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.