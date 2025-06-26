Erdoğan'ın İsrailli gazeteciye verdiği yanıt dikkat çekti: 'Türkiye ile ilişkileri' sordu

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısında konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, uluslararası kurumların İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını kaydetti. Erdoğan ayrıca, "Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

İSRAİLLİ GAZETECİ SORDU

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsrailli bir gazetecinin, Türkiye ile İsrail ilişkililerinin gelecekte nasıl olacağına yönelik bir sorusunu da yanıt verdi.

Erdoğan, "Şu anda tabii İsrail'le Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin bu anlayışla devam etmesi halinde, burada aramızdaki barış, aramızdaki huzur mümkün değil. Zira atılan adımlar her şeyden önce barışı tehdit ediyor. Atılan adımlar barışı tehdit ettiğine göre burada nasıl barışı temin edeceksiniz, sağlayacaksınız? Mümkün değil" dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Düşünün, yani 100 bini aşkın insan ölü, yaralı ve hala da vurmaya devam ediyorlar. Öbür tarafta Gazze'deki mazlum insanlara Kızılhaç dahil, gıda sevkiyatı yapılmıyor. Bunu engelleyen kim? İsrail. Hala burada bu kadar barbarca bir adım atıldığı takdirde, biz nasıl bunlarla huzurlu bir ortamı tesis edeceğiz? Mümkün değil. Onun için de Kızılhaç şu anda devreye girmek istiyor, netice yok. Kızılay'ımız devreye girmek istiyor, netice yok. Mısır devreye girmek istiyor, netice yok. Bütün bunlarla birlikte hangi ülkeye bakarsanız bakın, hiçbirisi netice alamıyor. İsrail'i, Gazze'de şu ana kadar takındığı tavırdan vazgeçmeye davet ediyoruz."