Erdoğan'ın memleketi Rize'de 'mutlak butlan' protestosu: 'Bu bir darbedir!'

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de protesto edildi.

CHP Rize İl Başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlar, buradan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe Zafer Partisi, SOL Parti, EMEP, Saadet Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi temsilcilerinin yanı sıra çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları, çay üreticisi meclisleri ile Fındıklı ve Ardeşen belediye başkanları da destek verdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş boyunca kalabalık, “Direne direne kazanacağız”, “Hak, hukuk, adalet”,“ Faşizme karşı omuz omuza”, “Yılgınlık yok, direniş var”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Rize Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan konuşmalarda, “mutlak butlan” kararının hukuk ve demokrasi açısından ciddi sonuçlar doğuracağı belirtilerek, söz konusu kararın “açık bir darbe girişimi” olduğu savunuldu.

"YÜKSEK SEÇİM KURULU MAZBATAYI KİME VERMİŞSE BAŞKAN ODUR"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Partimiz bir darbe ile karşı karşıya bırakılmıştır. Siyasallaştırılmış hukuk kullanılarak yapılan bu darbeyi kabul etmiyoruz.

Bu darbe sadece CHP'ye yapılmamıştır, demokrasiye karşı yapılmıştır. Bu müdahale hukuk sistemimize karşı yapılmıştır. Bu müdahale anayasaya karşı yapılmıştır. Bu darbe Yüksek Seçim Kurulu’na karşı yapılmıştır. Bu darbe Türkiye’nin siyasal sistemine karşı yapılmıştır. Artık ülkemizde hiçbir siyasi parti, dernek, sendika güvence altında değildir. Siyasi iktidar istediği sendikayı, derneği, partiyi, ‘10 yıl önce, 5 yıl önce kongrende hile yaptın’ diyerek mutlak butlan kararı alıp yönetimini istediğine verebilir. Bu mu ülkemizin geldiği nokta? Hani demokrasi nerede? Hukuk nerede? AKP’nin 24 yılda ülkemizi getirdiği nokta burasıdır. Her türlü karalama kampanyasına rağmen CHP birinci olmaya devam etmiş ve bakılmış ki bunu engelleyemiyoruz. Bu sefer hukuk tarihimizde siyasi partiler için hiç uygulanmayan mutlak butlan kavramı icat edilmiştir. Mahkemelerce kesinleşmemiş, bu konuda tek bir kişi hakkında hüküm olmamış olmasına rağmen atılan iftiralar gerçek kabul edilerek mutlak butlan kararı verilmiştir.

Şunu bilelim ki herhangi bir asliye hukuk mahkemesi bir siyasi partiye genel başkan tayin edemez. Seçim kurullarının yerine kendisini koyarak karar alamaz. Kısacası butlan kararının kendisi butlandır. Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime vermişse başkan odur. Biz onun yanında dururuz. O da Özgür Özel’dir."

"DEMOKRASİYE VURULAN DARBEDİR"

Eyleme destek veren Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman da, “Yaşadığımız olay demokrasiye vurulan bir darbedir. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Düşman ceza hukuku başta genel başkanımıza uygulanmaya başlanmış, ardından Ekrem İmamoğlu’na uygulanmış, şimdi de CHP’nin 38. Kurultayı’na mutlak butlan getirilerek büyük bir darbe yaşatılmıştır. Buna sonuna kadar karşıyız. Desteklerimiz sonuna kadar, bedeli ne olursa olsun yanınızda olacaktır” dedi.

"BU BİR DARBEDİR"

SOL Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş ise şunları kaydetti:

“Mutlak butlan kararı bir darbedir. Darbe demokrasimize, biriktirmiş olduğumuz değerlere, hukuk anlayışına, demokrasi birikimine, ülkemizin geleceğine karşı yapılmış yeni bir darbedir. Mutlak butlan kararı, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan Saraçhane’deki sivil darbenin yeni bir evresidir, yeni bir etabıdır. Bunun adını böyle koyalım.

Saray ve etrafındakiler, sarayın arkasına dizilenler; hepiniz ama hepiniz darbecisiniz. Bu, AKP’nin, iktidarın ve onun dayandığı siyasal rejimin bir ölüm payandasıdır. Bunlar bitmiştir, tükenmiştir, çürümüştür. Bunlar yönetemiyorlar. Yönetemedikleri için bu mutlak butlan gibi kararları yürürlüğe koyuyorlar. Bize de şu mesajı vermek istiyorlar: ‘Biz bu iktidarı vermeyeceğiz. Bizimle uğraşmayın. Hile yapacağız, kumpas kuracağız, zulüm yapacağız, işkence yapacağız ve iktidardan gitmeyeceğiz'. Bizi umutsuzluğa, çaresizliğe itmek istiyorlar. Buna teslim olmuyoruz, teslim olmayacağız.Biz Deniz Gezmişlerin, Mahir Çayanların, İbrahim Kaypakkaya’nın devrimci geleneğinden gelen insanlarız. Bizde boyun eğmek yok. Bizde teslim olmak yok. Bizde direniş var.”

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU, GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da, "Düşeceğiz, kalkacağız ama asla yenilmeyeceğiz. Toprağa düşsek bile yenilmeyeceğiz. Bizden önceki önderlerimiz gibi; Denizler gibi, Mustafa Kemaller gibi. Siz ne yaparsanız yapın, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Genel Başkanımız Özgür Özel’dir" dedi.

Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, "31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye’de birçok belediyeyi CHP belediyeciliği ile tanıştırdık. Biz bunu belediye başkanı olarak ya da belediye personeliyle tek başımıza yapmıyoruz. Bunu genel merkezimizin ve örgütümüzün desteğiyle birlikte yapıyoruz. Bu müdahale bizim belediyelerde yaptığımız hizmetlere sekte vuracaktır. Bunun amacı budur. Buna tepki göstermek gerekiyor. Sessiz kaldıkça bu süreç devam edecek ve ülke giderek daha kötü bir duruma gelecektir. Hep birlikte mücadele etmemiz, sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu.