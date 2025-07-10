Erdoğan’ın ‘tarihi konuşması’ öncesi AKP Sözcüsü Çelik’ten açıklama: ‘Kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı’

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı "tarihi konuşma"yla ilgili bilgi verdi.

Çelik, "Silah bırakmanın gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanımız, kamp açılışında geleneksel olarak yaptığı konuşmayla bu gelinen noktaya ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Bu kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak" dedi.

Çelik, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ve ardından PKK'nin silah bırakması ve feshedilmesinin gündeme geldiği süreçle ilgili olarak "Siyasi hayatımızda bir müddet tartışıldıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan devlet kurumlarına sürecin yürütülmesiyle ilgili verdiği talimatlar çerçevesinde bu artık bir devlet projesidir. Yani devletin başı olarak Cumhurbaşkanımız devlet kurumlarına, hükümete bu talimatı vermiştir" ifadelerini kullandı.

Çelik, silah bırakan PKK mensuplarına ne olacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Suça karışmamış olanlar, suça karışmış olanlarla ilgili mevcut kanunlarımızda da bir sürü düzenleme var. Aslında halen işleyen mekanizmalar var. Bir çatışma sırasında bile ya da herhangi bir yeri kuşattığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri teslim ol çağrısı yapıyor. Daha sonra bunların teslim olmasıyla ilgili birtakım mekanizmalar var. Nihayetinde de zaten bu fesih sürecinin ve bahsettiğimiz o silah bırakma sürecinin ihtiyaç duyduğu yeni düzenlemeler varsa Meclis'teki komisyon tabii ki buna, bunun için, buna pusula olacaktır, buna zemin hazırlayacaktır, buna dayanak oluşturacaktır. O komisyonun gündemine bağlı olarak gelişecek."

'ÖCALAN'IN VİDEO MESAJI' ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Çelik, dün yayımlanan terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın videolu mesaja yönelik eleştirilerle ilgili soruya, "Türkiye'nin kendi egemenlik alanı içerisinde bir terör örgütünün feshedilmesiyle ilgili mekanizmaları işlettikleri" yanıtını vererek, "Burada terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili devlet kendi elindeki hukuki mekanizmaları kullanıyor. Sonuç olarak bütün bu süreçlerin yürütülmesinde Adalet Bakanlığının verdiği kararlarda, Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü faaliyetlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü mücadelede temel zemin, İçişleri Bakanlığının mücadelesinde temel zemin nedir? Zaten hukuk sistemimizdir, anayasal düzenimizdir" dedi.

"Devletin elindeki hukuki araçları, sert güç unsurları kadar yumuşak güç unsurlarını da en etkili şekilde kullandığını" ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Burada temel prensip şudur, devletin temel nitelikleri ve milletin temel değerleri konusunda bir pazarlık söz konusu değildir. Devletin temel nitelikleri ve milletin temel değerleri konusunda bir al-ver süreci söz konusu değildir. Bütün bu şey, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekliyle tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi etrafında bu çerçevede yürütülmektedir. Yani bu ilkeye halel getirecek herhangi bir gölge düşürecek herhangi bir adım atılması söz konusu değildir."

TBMM KOMİSYONU

"TBMM'nin, milli iradenin en büyük tecelligahı olduğunu" söyleyen Çelik, "Sonuçta bütün bu fesih ve silah bırakma sürecinin yürütüleceği, konuların tartışılacağı, zeminin oluşturulacağı yerin nihayetinde komisyonu da yüce Meclis'in içerisinde kurulacaktır" dedi.

"KAPSAMLI VE DERİNLİKLİ BİR KONUŞMA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi yapacağı açıklamaya ilişkin soruya Çelik, "Kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular yani bu iç politikaya ve dış politikaya dahil bütün konular ele alınacak. Silah bırakmanın gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanımız, kamp açılışında geleneksel olarak yaptığı konuşmayla bu gelinen noktaya ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Bu kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak" ifadelerini kullandı.