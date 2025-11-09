Erdoğan'ın 'Yalan konuşuyorsun' sözlerine CHP'den ilk tepki: 'Bu diyalog en somut kanıtı...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Rize'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında atanamamış öğretmenler ile yaşanan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

"YALAN KONUŞUYORSUN!"

Görüntülerde bir öğretmenin "Tüm kapılar yüzümüze kapandı" sözlerine Erdoğan'ın "Bak yalan konuşuyorsun! Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz!" ifadeleriyle yanıt verdiği görüldü.

Genç öğretmen adayı 'Hayır geldik ama sizi göremedik' dedi. Erdoğan bu sözler üzerine aracına yöneldi.

CHP'DEN O DİYALOĞA İLK TEPKİ

Sosyal medyada gündem olan görüntülere CHP'den de tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, X hesabından o anları paylaştı.

Başarır, paylaşımına "Yıllarca sınava gir, şehir şehir takip et, derdini anlatmaya çalış… Sonra karşına çıkıp 'yalan konuşuyorsun' denilsin. Bu diyalog, iktidarın gerçeklikten ne kadar koptuğunun en somut kanıtıdır! Mesele parti kapısı değil; binlerce öğretmene, kapatılan atanma kapısıdır! Bu feryat ve ona karşılık verilen cevap sadece bir utanç tablosudur!" notunu düştü.