Erdoğan iptal edilen konser ve festivalleri unuttu: 'Herkesin önünü açtık'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları süresince iptal edilen konser ve festivalleri unutarak "Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık" dedi.
AKP Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni"nde konuştu.
Burada yaptığı konuşmada, Kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan "ideolojik kabileler" olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dar kadrocu hizipçi anlayışın yerini daha özgürlükçü bir yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız" dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın, kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Bilhassa gençlerimizin bize ne kadar farklı gelirse gelsin bu yöndeki gayretlerini takdir ettik."
Türkiye’de son bir yıl içerisinde iptal edilen konser ve festivallerden bazıları şu şekilde:
- Milyon Fest Fethiye
- Zeytinli Rock Festivali
- Anadolu Fest
- Zonguldak Kozlu Müzik Festivali
- Munzur Kültür ve Doğa Festivali
- Kazdağı Ekoloji Festivali
- Gökçeada Meryem Ana Panayırı
- Yıldız Teknik Üniversitesi Bahar Şenliği
- Aynur Doğan konserleri
- Melek Mosso konseri
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