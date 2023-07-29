İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman: Festival yasağı Sinop'a ihanettir

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

İktidarın yasaklarına tepkiler artıyor. Geçtiğimiz gün Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu tarafından “uygun görülmemiştir” denilerek izin verilmeyen dört günlük Kuzey Fest organizasyonun mali kaybı belirlendi. Sinop’un ekonomik kaybının ise en az 140 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

(Aziz Konukman)



Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, Kuzey Fest ve benzer organizasyonların ekonomik olarak katma değer sağlaması yönüyle önemli olduğuna işaret eti. Konukman, “Gece boyunca süren etkinlikte satışlar küçük esnafa yarar sağlar. 20 bin kişi 4 gece bu stantlardan yiyip içecek. Ayrıca, gündüz saatinde boş vakti olan 20 bin kişi kent merkezinde harcamalarını sürdürecek. Gençler biriktirdikleri paraları festivalde harcayacak” dedi.

Konukman sözlerine şöyle devam etti: “Toplam harcamayı bulmak için benim gibi iktisat profesörü olmaya da gerek yok. Bu yasak ile Sinop esnafının kaybı 4 günde en az 140 milyon liradır. Madem yasak koyuyorsunuz, paşa paşa bu zararı da kasalarınızdan bir zahmet karşılayıverin. Kısacası, festival yasağı o kente bir ihanettir.”