Grup Yorum'a konser yasağı: Korkaksınız!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 20:54

Güncelleme: 06.07.2023 - 20:54

Grup Yorum'un İstanbul'da Sultangazi'de 7 Temmuz Cuma günü Sultan Düğün Sarayı'nda düzenleyeceği 'Deprem Dayanışma Konseri' konseri, Sultangazi Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Grup Yorum'un ilgili kararın olduğu resmi sosyal medya paylaşımına, "Yarın yapacağımız deprem dayanışma konserimiz keyfi olarak yasaklandı... Korkaksınız!" notu düşüldü.