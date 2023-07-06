Grup Yorum'a konser yasağı: Korkaksınız!

Grup Yorum'un İstanbul Sultangazi'de yarın düzenleyeceği 'Deprem Dayanışma Konseri' kaymakamlık tarafından yasaklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 20:54
Grup Yorum'a konser yasağı: Korkaksınız!
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Grup Yorum'un İstanbul'da Sultangazi'de 7 Temmuz Cuma günü Sultan Düğün Sarayı'nda düzenleyeceği 'Deprem Dayanışma Konseri' konseri, Sultangazi Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Grup Yorum'un ilgili kararın olduğu resmi sosyal medya paylaşımına, "Yarın yapacağımız deprem dayanışma konserimiz keyfi olarak yasaklandı... Korkaksınız!" notu düşüldü.


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