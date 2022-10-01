Erdoğan işaret etmişti: Tunç Soyer'e 9 Eylül soruşturması!

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül’deki İzmir’in kurtuluşu törenlerinde yaptığı konuşmasını eleştirmesi ardından soruşturma izni geldi. İçişleri Bakanlığı, Soyer ve belediye yönetimi hakkında üç ayrı konuyla ilgili soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığı, 1987 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya’daki 6.6 dönümlük arazisini vererek yüzde 23.3’le hissedarı olduğu Hilton Oteli’ni soruşturma konusu yaptı. Hilton Oteli’nden belediyenin hakkı olan paraların tahsil edilmediği ve “kamu zararı oluştuğu” gerekçesiyle soruşturma izni verildi.

Başkan Soyer’in yanı sıra eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediyede görevli beş kişiyle ilgili soruşturma izni verildi. Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde, 2017’de kurulan et entegre tesisi de ayrı bir soruşturma konusu yapıldı. Tesis için çevre koruma kurulundan gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle Başkan Soyer ve bazı belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi.

Soyer’e bir soruşturma izni ise Grand Plaza AŞ.’nin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşen Uysal için oldu. Prof. Dr. Uysal’ın şirket yönetiminde yer almasına rağmen yönetim kurulu toplantılarına katılmadan maaş aldığı için açıldı.