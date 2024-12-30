'Erdoğan İsrail'le temasa geçti' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:23

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:25

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Aviv yönetimiyle 'kendi kanalları aracılığıyla' iletişime geçerek Suriye'deki faaliyetler konusunda 'koordinasyon' talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

İlgili haberde Erdoğan'ın, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinden Suriye'deki askeri faaliyetlerini Türkiye ile koordine etmelerini istediği, Tel Aviv yönetiminin ise bu talebi yanıtsız bıraktığı iddia edildi.

DMM: İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK ADINA BİR ADIM ATILMADI

Çarpıcı iddia üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlama geldi.

İsrail medyasında, "Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığı ile muhataplarıyla, IDF ve güvenlik birimleri ile görüştüğü" iddiasının ortaya atıldığı, Türkiye'deki bazı basın yayın organlarının bu asılsız iddiayı, "Erdoğan İsrail'i aradı" şeklinde çarpıtarak servis ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırım politikaları sonucu, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tamamen kesilmiştir. Bundan sonraki süreçte de ilişkileri geliştirmek adına bir adım atılmamıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."