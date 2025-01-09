Erdoğan istedi, Koza Altın’ın adı değişiyor

Yayınlanma: 09.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 04:00

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan ve geçen aylarda başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın’ın adı değişecek. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre yeni isim Türk Altın İşletmeleri AŞ olarak belirlendi. İsim değişikliği, ilgili izinler ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayıyla Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanacak. Hazine’ye devredildikten sonra hız kesmeden çalışmarına devam eden şirketin birçok ilde altın madeni bulunuyor.