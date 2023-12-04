Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'le bir araya geldi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:56

Güncelleme: 04.12.2023 - 20:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından resmî törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Katar Emiri Şeyh Temim ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti.