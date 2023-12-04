Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'le bir araya geldi

Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Dokuzuncu Toplantısı nedeniyle Katar'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Emirlik Divanı’nda bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:56
Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'le bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından resmî törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Katar Emiri Şeyh Temim ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti.


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