Erdoğan: Köprüleriyle, viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle tahrip olmuş bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Köprüleriyle, viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor" dedi. Aliyev ise, "Türkiye ile işbirliğimiz güçlenecek" dedi..
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak açıklamada, “Ermenistan ile müzakerelerin de samimi adımlar atan Azerbaycan, nihai hedefinin kalıcı barış, refah ve istikrar olduğunu ortaya koymuştur. Barışın kaybedeni olmaz. Yegâne gayemiz bölgemizin müreffeh geleceğini inşa etmek. Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir” dedi.
"Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım hep birlikte. Eşine az rastlanır bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor" diyen Erdoğan, "Köprüleriyle, viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor" mesajı verdi.
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan’ın Zengilan şehrinde bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, şunları kaydetti:
- İşgal döneminde şu Cebrayıl'i ne hale getirmişler. Kardeşime sordum, ‘Dünyadaki, AGİT, Avrupa Birliği falan gelip buraları hiç görmedi mi?’ ‘Yok gelmiyorlar.’ Niye gelmiyorlar? Çünkü kendi yüz karalarını görecekler.
- Onlar neler yapıldığını biliyorlar ama bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Ki bunların tazminin istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım hep birlikte. Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Viyadükleriyle, köprüleriyle, demiryollarıyla, otobanlarıyla yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor.
“TÜRK ŞİRKETLERİNİN ROL ALMASI DA BİR İFTİHAR MESELESİ”
- Zengilan’da açılışını yaptığımız uluslararası havalimanı, Azerbaycan’ın kahramanlık destanından sonra şimdi de Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergedir. Böylesine önemli bir projede, Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim için de ayrıca bir iftihar meselesi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin azat edilen topraklara geri dönmeye başlamaları da bizleri ziyadesiyle sevindiriyor.
- Su konusunda da kısa bir zaman içerisinde burada barajı da yapmak suretiyle buranın su sorununu da giderecek ve böylece tarımda atılacak adımlardan burada da çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki, hakikaten bizim de gördüğümüz, inandığımız şey de bu.
- Karabağ eylem planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya biz Türkiye olarak hazırız. Zaten dayanışma halinde attığımız adımlar var. Bunları geliştirerek çok daha önemli, çok daha dev projeleri beraber gerçekleştirmeye hazırız.
“AZERBAYCAN, NİHAİ HEDEFİNİN KALICI BARIŞ OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU”
- Zenzegur Koridoru’na ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok. Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Bu yol, bölgenin barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacağı gibi Hazar geçişli doğu batı güzergahındaki bütün ülkeler için ticaret ve yatırım imkanları sunacaktır. Azerbaycan, 44 günlük vatan muharebesinde kendi topraklarını işgalden kurtarmış, 30 yıldır verilmeyen hakkını geri almıştır. Ermenistan ile müzakerelerin de samimi adımlar atan Azerbaycan, nihai hedefinin kalıcı barış, refah ve istikrar olduğunu ortaya koymuştur. Barışın kaybedeni olmaz. Yegâne gayemiz bölgemizin müreffeh geleceğini inşa etmek. Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor.
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