Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün "gücün yetiyorsa seçimlerde karşıma çık" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan' a çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, kendisinin meydan okumasına yanıt vermeyen Erdoğan için yeni bir paylaşımda bulunarak, "Akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 17:30
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü kendisine çağrıda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seslendi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. Akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gücün yetiyorsa, yüreğin var ise, kendi özgür iraden var ise seçimlerde çık karşıma. Fikirlerimizi, vizyonlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin" demişti.

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a "Prompter balonu. İstediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" diyerek meydan okumuştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan

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