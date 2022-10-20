Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?'

20 Ekim 2022 Perşembe, 17:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü kendisine çağrıda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seslendi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. Akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?" ifadelerini kullandı.

Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. Akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan? https://t.co/qykGVNCyJ6 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 20, 2022

NE OLMUŞTU?

Dün AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gücün yetiyorsa, yüreğin var ise, kendi özgür iraden var ise seçimlerde çık karşıma. Fikirlerimizi, vizyonlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin" demişti.

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a "Prompter balonu. İstediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" diyerek meydan okumuştu.