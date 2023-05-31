Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
28 Mayıs'taki 2'nci tur seçimlerinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
İkilinin görüşmede, Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımlar ve Meclis sürecini ele aldığı belirtildi.
Öte yandan iki liderin de günlük programlarında yer almayan görüşme sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözler asgari ücret zammında: 'Alt sınır belirlendi'
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- Gerçekler
- Alman Sol Partisi'nden Türkiye için 'vize' açıklaması
- Selvi'nin siyasi yasak iddiasına İBB'den jet yanıt
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Seçim sonrasını beklemiş: Yandaş yazardan seri itiraflar
- Dolar fırladı, gram altında tarihi zirve görüldü