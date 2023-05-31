Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti

Yayınlanma: 31.05.2023 - 19:13

Güncelleme: 31.05.2023 - 19:13

28 Mayıs'taki 2'nci tur seçimlerinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

İkilinin görüşmede, Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımlar ve Meclis sürecini ele aldığı belirtildi.

Öte yandan iki liderin de günlük programlarında yer almayan görüşme sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.