Erdoğan-Miçotakis görüşmesi... Erdoğan: 'Mevcut meseleler çözümsüz değildir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Erdoğan, Miçotakis'i resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa görüşmeye geçildi. Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu sonrası anlaşmaların imza töreni yapıldı.

Ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün de pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik. Üst düzey temasların bu manada bizlere elverişli bir zemin sunduğun görüyoruz. Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ayrıca iki ülkenin iş konseyleri de bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdiler.

“MEVCUT MESELELER ULUSLARARASI HUKUK TEMELİNDE ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL”

Sayın Başbakan ile görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin tutumlarımızı bir kez daha açık ve samimi şekilde ele aldık. Biz bu hususta geçmişten bu yana şunu savunuyoruz. Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum Kiryakos ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle gördüm. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi Ege’de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyoruz. Bugün ayrıca terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan ile bir kez daha paylaştık.

Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan ile paylaştım.

“İSRAİL’İN SON KARARLARINI REDDEDİYORUZ”

İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşı karşıyadır. Türkiye olarak Avrupa’da son başlatılan savunma girişimlerinde yer almamızın müşterek menfaatimize olduğunu düşünüyoruz. Sayın Başbakan ile Gazze’deki ateşkes süreci ve Barış Planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail’in Barı Şeria’da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Bu konuda dünyanın önde gelen ülkeleri gibi bizim ve kardeş ülkelerin tutumu ortadadır. Bu vesileyle şunu bilhassa vurgulamak isterim. Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrara Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulunmasından geçiyor. Bu tutumumuzu da savunmaya devam edeceğiz. 2025-2026 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Yunanistan’ın bölgemizin menfaati bakımından iki devletli çözüm perspektifini Konsey’in gündeminde tutacağına inanıyoruz.

“SURİYE’NİN TÜM BİLEŞENLERİNİN KAPSAYICI BİR ANLAYIŞ VE GELECEĞE YÜRÜMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ”

Suriye’de istikrarın tesisi ve bu kardeş ülkenin bölgede barışa katkı sunan bir konuma süratle ulaşması için yapılabilecekleri değindik. Bizim bu konuda üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye’nin kendisi için değil, Yunanistan’ın ve Avrupa’nın güvenliği için de ne derece mühim olduğu ortadadır. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesi temelinde ülkenin tüm bileşenlerinin kapsayıcı bir anlayış ve geleceğe yürümesini ümit ediyoruz.

İki komşu ve müttefik olarak iş birliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamızın gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Başbakan ve kıymetli heyet üyelerine özellikle bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN AYRINTILI BİR MUHASEBESİNİ YAPMA FIRSATI BULDUK”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün Ankara’da 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için bulunuyoruz. Bu toplantının gerçekleşiyor olması son derece önemli. Biraz önce belirttiğiniz gibi, bu toplantılar iyi komşuluk ilişkilerinin, diyaloğun ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu hepimize gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkilerimizin ayrıntılı bir muhasebesini yapma fırsatı bulduk. 2023 yılında stratejik bir tercihte bulunduk. İki ülke arasındaki temasları üç ana unsur üzerinde geliştirecektik: siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler üzerinde ilerleyecekti bu görüşmeler. Bu iş birliği çerçevesinde son derece önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Açık olan diyalog kanalları vesilesiyle aramızdaki konuları görüşme fırsatı bulduk. Dışişleri Bakanlıkları nezdinde iki tarafın da yararına olacak yürütülebilir bir ilişki tesis etmeyi hedefledik.

“ARAMIZDAKİ PROBLEMLERİ SOĞUKKANLIKLA ELE ALMAK DURUMUNDAYIZ”

Aramızdaki problemleri, konuları soğukkanlıkla ele almak durumundayız, kendi aramızda, samimi bir şekilde görüşmeliyiz bu konuları. Bazı konularda hemfikir, mutabık olmayabiliriz de. Şunu bir kere daha ifade etmek isterim ki, biz Yunanistan olarak her zaman diyalogtan yanayız. İyi niyetle ve karşılıklı saygı çerçevesinde aramızdaki iş birliğini sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bizim bu çabamız halihazırda meyvelerini de vermeye başladı.

“BU UYGULAMANIN BU SENE DE DEVAM ETMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Bugün yaptığımız toplantıda iki ülkenin çeşitli bakanlarının katılımıyla birçok konu üzerinde mutabık kaldık, çeşitli anlaşmalar imzaladık. Görünen o ki, kısa sürede hızlı vize uygulamasının son derece önemli ve verimli sonuçlar verdiğini görüyoruz. Yüz binlerce Türk vatandaşı dostumuz Yunanistan adalarını ziyaret ediyor. Bu vesileyle halklarımızın da birbirlerine daha yakınlaşmasını temin etme şansı bulduk. Biz bunu Avrupa Birliği ile anlaşma çerçevesinde gerçekleştirdik. Bu uygulamanın bu sene de devam etmesi için çalışacağız.

“2026 YILINDA YASA DIŞI GÖÇLE İLGİLİ YÜZDE 60 ORANINDA AZALMA SÖZ KONUSU”

Düzensiz göçle ilgili olarak son derece önemli ve verimli bir iş birliği söz konusu. 2026 yılında yasa dışı göçle ilgili yüzde 60 oranında azalma söz konusu. Hem deniz sınırlarının hem kara sınırlarının sonuç verici bir şekilde korunmasına borçluyuz. Bu iş birliği devam ettirilmeli ve daha da güçlendirilmeli. Geçtiğimiz günlerde Sakız Adası açıklarındaki trajik olay, bu iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Bizim bu alandaki iş birliğimiz sürekli olmak durumunda.

“İLİŞKİLERİMİZLE İLGİLİ BÜTÜN TEHDİTLERİN ORTADAN KALKMASININ ZAMANININ GELDİĞİNE İNANIYORUM”

Karşılıklı olarak Türk ve Yunan şirketlerinin yatırımlar yaptıklarını gözlemliyoruz. Bu da son derece önemli bir gelişme. Sadece iklim kriziyle ilgili olarak değil, iklim kriziyle iş birliğimizin bütün bir bölge için örnek teşkil edebileceğine inanıyoruz. Bunlar tabii ki ileriye dönük adımlar. Bunları sistematik bir çabanın sonucu olarak görmekteyiz. Bizim karşılıklı olarak ortaya koymuş olduğumuz iradenin sonucu. Ancak aynı zamanda birlikte bölgemizin istikrarı için çaba sarf etmek zorundayız. Zira bölgemizde çeşitli zor problemler var. Anlaşamadığımız, mutabık kalamadığımız bazı konular da var. Ege’deki kıta sahanlığı konusu, münhasır ekonomik bölge konusu gibi bazı konular var. Bu konularla ilgili bir uluslararası yargı organına başvurmak gerekebilir. Ancak uluslararası hukuk çerçevesinde buna da bir çözümü bulunabilir. Sayın Cumhurbaşkanı, ümit ediyorum ve sizin de bu konudaki iyimserliğinizi paylaştığınız şartlar bu konularda ilerleme kaydetmek için uygun. İlişkilerimizle ilgili bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanının geldiğine inanıyorum.

“KIBRIS KONUSUNDA BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARI YENİDEN BİR DİYALOG İÇİN FIRSAT PENCERESİNİN ARALANMASINA İMKAN SAĞLIYOR”

Kıbrıs konusunu ele aldık. Yunanistan’ın tezleri malumunuz. Burada BM Güvenlik Konseyi kararları yeniden bir diyalog sürecinin başlatılması için bir fırsat penceresinin aralanmasına imkan sağlıyor. Buradaki çözüm arayışları kati surette BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olacaktır.

Azınlık konusunu sizinle defaatle konuştuk. Azınlıklar konusunda Lozan Anlaşması’nı baz alıyoruz. Bu anlaşmaya göre bir dini azınlıktan bahsediliyor, bir Müslüman azınlıktan bahsediliyor. Ancak şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Trakya’daki Yunan Müslümanlar büyük bir uyum içerisinde bölgedeki Hıristiyanlarla birlikte yaşıyorlar. Yasalar ve hukuk önünde eşitler. İstanbul’da Yunan azınlığı, her ne kadar sayısı azalmış olsa bile ülkenin kültürel ve sosyal hayatı açısından bir renk olmaya devam ediyor. İki ülkedeki azınlıklar iki ülke arasında bir köprü rolü ve karşılıklı anlayış rolü üstlenebilirler.

Ukrayna’daki savaşın sona yaklaştığını görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuda mutabıkız. Gazze’de ikinci barış görüşmelerinin başlaması konusunda mutabıkız. Ankara’dan tekrar etmek istiyorum ki, Yunanistan istikrarlı bir şekilde iki devletli çözümden yana ve bu çözümün yegane gerçekçi çözüm olduğunu savunuyor.

“İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İLHAKIYLA İLGİLİ OLASI BİR ADIMI DESTEKLEMİYORUZ”

Gazze’nin İsrail tarafından ilhakıyla ilgili herhangi bir olası adımı kesinlikle desteklemiyoruz. Burada Yahudi yerleşimlerinin genişletiliyor olması bölgede bir Filistin devletinin oluşmasını zorlaştıran bir unsur. Biz samimi ilişkilerden yanayız. Bütün komşularımızla samimi ilişkilerden yanayız. İstiyoruz ki, başarılı olabileceğimiz yerlerde iş birliği yapabiliriz ve bölgedeki istikrar konusunda iş birliği yapabiliriz. Türkiye ve Yunanistan bölgenin iki önemli ülkesi olarak bölgede siyasi istikrarın tesisi anlamında hem uluslararası hukuka saygı hem dini azınlıkların haklarına saygı çerçevesinde iş birliği yapabilir.

“ELEFTHERİOS VENİZELOS VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKMAK DURUMUNDAYIZ”

Sözlerimi tamamlarken şunu söylemek istiyorum. Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş. Biz bu coğrafyayı değiştiremeyiz kuşkusuz. Ancak bir ittifak oluşturabiliriz. Sorumluluk bilinciyle ülkelerimizin huzur ve refahı için çalışabiliriz. Eleftherios Venizelos ve Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak durumundayız. Sözlerimi tamamlarken bu sıcak misafirperverlik ve yapıcı görüşme ve tartışmalar için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sizi ve Bakanlarınızı bir sonraki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için Yunanistan’da ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim.”