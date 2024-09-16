Erdoğan, Narin cinayeti hakkında konuştu: Basın ve sosyal medyayı hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 gün boyunca arandıktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yaptığı konuşmada sosyal medya ve gazetecileri hedef aldı.

Erdoğan, Narin cinayeti hakkında konuştu: Basın ve sosyal medyayı hedef aldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 14:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  Beştepe'deki Adalet Akademisi'nde konuştu.

Erdoğan 19 gün boyunca arandıktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin konuşurken sosyal medyayı ve gazetecileri hedef aldı.

Tayyip Erdoğan, ''Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin en büyük kurbanı ne yazık ki adalet oldu. Sanal alejmde hergün hedef tahtasına konulacak bir şahış bulunuyor. Hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor'' ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Suç işleyenin, milletin malına mülküne, canına kastedenlerin yeri sokaklar değildir''

Toplumun merakını gideren yayınlar yaparken soruşturma gizliliğini ihlal etmek doğru değildir. 

Adaletin reyting ve etkileşime kurban edilmesine göz yummamalıyız. BTÖ'nün katlettiği çocuklar için bugüne kadar ses çıkarmayanlar millete vicdan dersi ahlak dersi veriyor.'' 


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #erdoğa #Erdoğan
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