Erdoğan, Özgür Özel'i 'Gazze' üzerinden hedef aldı: 'CHP Genel Başkanı'nın bir özür borcu yok mu?'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yıl sonra İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu.

"İKİ YIL SONRA İLK KEZ GAZZE'DE YÜZLER GÜLDÜ"

Erdoğan "Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır, sabotajlardan uzak durulmalıdır." dedi.

"Dün Mısır'dan güzel bir haber aldık" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Hamas ile İsrail arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı, iki yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler bizim de içimizi ısıtmıştır. Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanlarımızı kurumlarımızı seferber ettik."

"GAZZE'DE KALICI BARIŞA GİDEN YOLUN KAPILARI ARALANDI"

"Anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklara rağmen bunu çok önemli buluyoruz. Biz artık kan akmasın çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanması. Biz uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız."

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E UYARI

"İsrail'e ateşkes konusunda uyarıda da bulunan Erdoğan, "İsrail'in sözünü tutmama kötü sicilini biliyoruz. Bir kez daha aynı yola girmemeleri konusunda gerekli tedbirleri almak için çaba sürdürüyoruz. Şunu altını çizerek söylemek isterim, tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır" diye konuştu.

"SAYIN ÖZEL'İN BİZE ÖZÜR BORCU YOK MU?"

Memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet lideri Özgür Özel de vardı.

Özgür Özel'i eleştiren Erdoğan, "Özgür Özel kulağına her fısıldanana inanmamalı" dedi.

"Özel'in bize borcu yok mu?" diye soran Erdoğan şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki ana muhalefetin vizyonsuzluğuna bir kez daha şahit olduk. Uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler. Hükümetimizi ve şahsımızı hedef aldılar. İtibar suikastlarını devam ettirdiler. ABD ziyaretimiz öncesinde ve sonrasında CHP Genel Başkanı'nın söylediği hezeyanları siz de izlediniz. Ziyareti kötülüyor, manipülasyon yapıyor ABD'de Gazze'yi konuşmadığımızı söyledi. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu çok net gösterdi.

Herkes Türkiye'nin çabalarını kabul etti, taktir etti. CHP Genel Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne bir özür borcu yok mu? Gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Bunun takdirini milletimizin yapacağına inanıyorum. Sayın Özel Türkiye'nin ana muhalafe liderine yakışmayan bir uslüp kullanıyor. Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar. Kulağına her fısıldanan itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum."