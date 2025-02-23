Erdoğan'dan TÜSİAD'a gözdağı: 'Eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz, ona göre muamele ederiz'

Yayınlanma: 23.02.2025 - 12:13

Güncelleme: 23.02.2025 - 12:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sırf kendi ihtilafları için Türkiye düşmanlarında figüranlık yapmayı tercih edenler de var. Siz onları çok iyi biliyorsunuz. Hırsın kibrin esiri olan o kifayetsiz muhterisleri ise aziz milletimin basiretine ve ferasetine havale diyoruz. Biz niyet hayır akıbet hayır sözünün kılavuzluğunda gönül verdiğimiz bu yolda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz.

AKP kurulduğu günden bu yana 21 yıldır kendini sürekli yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Niyetim 8. Olağan kongremizde il başkanlarımızın 4’te 3’ünün değiştiğini görüyoruz. Partimizin tüm kademelerinde bayrağı devreden ve devralan arkadaşlarımızdan her zamankinden daha çok daha gayretli, daha verimli çalışmalar bekliyoruz. Hiç şüphesiz en büyük görev sorumlusu olduğu birimin yöneticisi sıfatıyla ana kademe kadrolarına düşüyor.

Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Önce davamızın gücünü ülkemizin gücü haline getirdik. Sonra ülkemizin gücüyle bölgesinde ve dünyada lider bir Türkiye inşa ettik. Evvel Allah kadınlarımızın, gençlerimizin bu duruşuyla durmak yok ola devam. Yola çıkarken kimse bize gül bahçesi vadedetmemişti. Biz o gül bahçesini kendi ellerimizle adım adım kurduk. Kapı kapı dolaşarak nice tuzağı bozarak nice engeli aşarak gönül bahçelerine diktiğimiz gülleri tek tek besledik büyüttük.

Gençler bakın biz sadece seçimleri kazanarak değil asıl gönülleri kazanarak 22 yıldır iktidardayız. Hanelerden önce gönüllere girdiğimiz için 22 yıldır Türkiye’nin kapsan köşkündeyiz. Bir gönül kazandıysak bir gönül yaptıysak bu milletin gönül sarayında kendimize yer bulabildiysek bu bize şeref olarak yeter. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Sözüne sadık bir kadro olarak nereden geldiğimizi asla unutmayacağız.

Kendi başarısızlıklarının faturasını seçmene kesen kibirli siyaseti hiçbir zaman kapımıza yaklaştırmadık. Eksiklerimizi kusurlarımızı hatalarımızı örtmek yerine bunları giderecek daha iyisiyle telafi edecek güçlü bir irade ile milletimizin karşısına çıktık. Bugün de iç muhasebemizi öz güvenle yapıyoruz. Ak partiye düşmanlık edenler başka örneklere bakıp hep bu hareketin dağılmasını, yıkılmasını tökezlemesini beklediler.

Zorluklar karşısında yılmamızı tehditler karşısında sinmemizi beklediler. Milletin iradesine ihanet etmemizi beklediler, vesayetçilere boyun eğmemizi, zulüm karşısında sessiz kalmamızı beklediler. Bütün umutlarını AK Parti’nin zayıflamasına bağlayanlar dikkatinizi çekiyorum 14 Ağustos 2021’den beri bekliyorlar. Daha çok beklerler. Şeytanla nöbetleşe sürdürdüklerin bu bekleyiş inşallah aradığını bulamayacak.

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