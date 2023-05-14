Erdoğan, propaganda yasağını ihlal etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs saat 18.00'de başlayan propaganda yasağına rağmen seçim çalışmalarını Ayasofya'da kıldığı akşam namazıyla noktaladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Erdoğan seçime yönelik konuştuğu duyulurken, vatandaşların tekbir getirdiği anlar kaydedildi.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için başlattığı seçim çalışmalarını seçim yasakları başlamasına rağmen bugün Beyoğlu'nda yaptığı mitingin ardından Ayasofya'da kıldığı akşam namazıyla noktaladı.
AA'nın haberine göre, burada yurttaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birlikteliğiniz daim olmalı ve bu birlikteliğiniz bilesiniz ki tüm İslam dünyasından takip ediliyor. Tüm İslam dünyası, özellikle Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor bunu takip ediyorlar. Malum, düşman mahfiller de bunun aksini takip ediyor, yapmak istiyorlar. Rabbim onlara müsaade etmesin. Sizlerin de bu gayretleri, bu azmiyle yeter ki hepimiz birlik, beraberlik içerisinde olalım. Kur'an'a toptan, sımsıkı sarılalım ve inşallah bunun neticesini de Rabbim bizlere lütfedecektir." diye konuştu. Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.
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