Erdoğan, Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti

9.01.2026 09:42:00
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanları Rahmi Koç ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

 

 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.

 

 

Koç ve Arsel'in Cumhurbaşkanlığı Saray'ındaki kabulü, basına kapalı yapıldı. 

 

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi.

Emine Erdoğan bu görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

 

"Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

