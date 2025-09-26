Erdoğan 'sağır duymaz uydurur' demişti... Tom Barrack Özgür Özel'i doğruladı: 'Boeing anlaşması tamam'

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada “Erdoğan, Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin’i yalnız bırakan, iktidarı için Trump’la anlaşan, Trump’tan aldığı icazetle 19 Mart darbesini yapan Erdoğan’ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Arkadaşlar, sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. O adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş, Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak, bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack basına açıklamalarda bulundu.

HavaSosyalMedya adına Boeing konusunu soran Gazeteci Anıl Sural’a konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Boeing anlaşmasına ilişkin "Anlaşma tamam" diye konuştu.