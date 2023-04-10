Erdoğan: Savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:27

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:27

Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak lanse edilen TCG Anadolu, düzenlenen törenle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine katıldı.

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aradan geçen 7 yılın ardından TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Mutluyuz ve gururluyuz. Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bir sembol olarak görüyoruz. Mavi Vatan'a kazandıracağımız Yeni MİLGEM Fırkateynleri sac kesimini de gerçekleştireceğiz.

Hizmete aldığımız TCG Anadolu İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bu gemimize KIZILELMA, Hürjet, Bayraktar TB2 gibi araçlarımız iniş ve kalkış yapabilecek. Dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilecek özelliklere sahip. Yerlilik oranı yüzde 70 oranına sahip bu gemiyle kriz bölgelerine kolayca intikal edebileceğiz.

Türk savunma sanayii son 20 yılda bir devrim gerçekleştirdi. Savunma sanayimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olması kolay olmadı. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik. Hatırlarsanız bize o dönemde bir İHA'yı bile vermediler. Başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanmamıza fırsat tanımadılar.

Yerli ve milli projeler dönemini başlattık. Ülkemizde 62 olan savunma sanayii olan proje sayısı 750'yi buldu. Nereden nereye... Hükümete geldiğimizde 5,5 milyar dolarlık bütçeydi bu rakam şimdi 60 milyar doların üzerine çıktı. Savunma sanayiinde tek bir firmanın olması söz konusu değildir. Farklı kollarda birçok firmamız görev alıyor. Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Elbette sektör bu noktaya gelene kadar çok gayret gösterdi. Sektörün ihracatının 4 milyar 400 milyon dolar rekor seviyeye ulaşması başarının işaretidir. Dışa bağımlılığımızı azaltmada iyi bir seviyeye geldik. Yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'e çıkması tarihi bir başarıdır.

Türk savunma sanayisi güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmiştir. Bize yurt içi ve yurt dışından gerekli talepler var. Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin kullandığı ürünlerimizin dost ülkelerin envanterinde de yer almasından mutluluk duyuyoruz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok çalışacağız.

Geldiğimiz seviye elbette önemlidir. Ama hala ülkemize karşı sergilenen gizli açık ambargoları aşmak için yapılacak çok iş vardır.

Mavi Vatan'ın güvenliği içinde bulunduğumuz dönemde daha çok öne çıkmıştır. Artık geneli itibarıyla toplu bir savunma sistemi yok, çeşitlendirerek bunları başarmamız gerekiyor. İHA'larda edindiğimiz tecrübeyi insansız deniz araçlarında da uygulayarak bu alanda da başarılı hale geldik. Dünyada ürünlerimiz gıptayla takip edilmeye başlandı. Birçok teknolojiyi de artık kendimiz geliştiriyoruz. Türkiye'nin kendi gemisini geliştiren 10 ülkeden birisi olması bir başarıdır.

2023 yılını savunma sanayiinde birçok projeyi milat olarak belirledik. Ülkemizin ikinci büyük gemisi olacak Derya, Piri Reis Denizaltımız yine bu yıl içinde hizmete girecek. Milli Muharip Uçağımız başta olmak üzere hava savunma sisteminde de takvimin önünde gidiyoruz. Güçlenen Türkiye'nin artık kendi sınırları ötesine çıktığını herkes görmeli ve kabul etmelidir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını savunma sanayisinin güvenli yolundan sürdüreceğiz.

TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gemimizi gezsin, dolaşsın bu gururu hep birlikte yaşayalım."