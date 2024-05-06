Erdoğan seçim sözünü unuttu, kamuda işe alım eleştirisi yapan AKP’liye sinirlendi: Mülakat kalkmayacak

Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs genel seçimler öncesindeki “kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağına” yönelik söylemlerini unuttu. Erdoğan başkanlığında geçen haftalarda düzenlenen AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında bir MKYK üyesinin “kamuda mülakat sisteminin hâlâ kaldırılmadığını ve bu nedenle de gençlerde ‘AKP’li biri olmadan işe giremem’ algısının oluştuğu” şeklindeki sözlerine Erdoğan’ın kızdığı ve “Mülakatların kaldırılacağını kim söyledi? Mülakat bugün de yarın da kalmalı. Mülakatın kaldırılmasına dün nasıl karşı çıktıysam yarın da karşı çıkacağım” sözleriyle tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs genel seçimler öncesinde, 11 Nisan 2023’te, Ankara Spor Salonu’ndaki AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda, kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağını açıklayarak işe alımların, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatsız bir şekilde, gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yakın tarihte “öğretmenlerin seçiminde mülakatın önemli olduğunu ve en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesine yardımcı olduğunu” savundu. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, kamuda mülakatların kaldırılmasına yönelik AKP’nin vaadi, Erdoğan’ın başkanlığında yapılan son MKYK toplantısında da gündeme geldi.

"TANIDIK YOKSA İŞ YOK"

Bir MKYK üyesinin, 31 Mart’taki yerel seçimlerde “AKP’nin neden başarılı olamadığı” değerlendirilirken söz alarak “Vatandaş eğer AKP’li bir yakını yoksa, işe giremeyeceğini söylüyor. Seçimlerden önce de bu yönde çokça eleştiri getirildi” dediği kaydedildi.

AKP MKYK üyesinin sözlerine Erdoğan’ın kızdığı ifade edildi. Erdoğan’ın, MKYK üyesine, “Mülakat neden önemli? Mülakat olmazsa devlette başka kişiler yuvalanır. Devletin bekası için işe alımlarda dikkat edilmeli. İşe girecek kişilerin yarın devlete ihanet etmeyeceğini nereden bileceğiz?” dediği kaydedildi.