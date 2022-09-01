Erdoğan, Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Serkan Taranoğlu’nu görevden aldı

Sedat Peker'in rüşvet iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun Erdoğan tarafından görevden alındığı öne sürüldü. Buna göre Erdoğan, görevden alma kararını MYK toplantısında AKP'lilere iletti.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 22:19
Erdoğan, Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Serkan Taranoğlu’nu görevden aldı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'in iddialarında adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldığı ileri sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre Erdoğan bu kararını AKP MKYK toplantısında açıkladı.

Bloomberg muhabiri Fırat Kozok "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu’nu görevden aldığını partisinin bu akşamki MYK toplantısında üyelere açıkladı" paylaşımıyla haberi duyurdu.

 

Peker'in iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca da bu hafta içerisinde görevlerinden istifa etmişti.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'de bulunan Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı'nın yolsuzluk yaptığını, görevi kötüye kullandığını ve rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon lira rüşvet istediğini öne sürmüş, Sineren ve Taranoğlu'na ait olduğunu belirttiği mesajlaşmaları paylaşmıştı. Sineren de Peker'in iddialarının doğru olduğunu, kendisinden rüşvet istendiğini söylemişti.


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