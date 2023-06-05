Erdoğan söz vermişti: 'Bakanlıkta mülakat üç dakika sürdü'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 03:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevde yükselme sınavında yüksek puan alan 80’in üzerinde kişi sözlü mülakat sınavından geçemedi. Bakanlık, geçen yıl aralarında müdür, müdür yardımcısı ve şef kadrolarının da bulunduğu toplam 1200 kadro için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı. Binlerce personelin başvuru yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği için yazılı sınav geçen yıl eylül ayında yapıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ertelenen mülakat ise nisan ayı içerisinde yapılırken mülakatın sonuçları ise 28 Mayıs seçiminin ardından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesinde, “Mülakatı kaldıracağız” vaadine karşılık sınavdan yüksek puan alan bazı adaylar, mülakattan düşük puan aldıkları ve sınavı geçemedikleri belirtildi. Sınavdan yüksek alan adaylar mülakatın iptal olması gerektiğini belirterek bakanlığa çağrı yaptı. Cumhuriyet, mülakatta elenen çalışanlarla konuştu.

"60 PUAN ALANLAR GEÇTİ"

Görevde yükselme sınavına giren bakanlık çalışanları yaşadıkları süreci şu şekilde anlattı: “Yüksek puanlar aldıktan sonra mülakatımız deprem sebebiyle ertelendi. Daha sonra seçim zamanına denk geldi. Nisan ayında mülakata girdik. Sonuçlar 16 Mayıs’ta açıklanması gerekirken açıklanmadı. 28 Mayıs seçimlerinden sonraki gün açıklandı. 100’den fazla kişiyiz ve 80 puan üstü almış olmamıza rağmen elenmişiz. 62 puan alanlar mülakatta 90 puan almışlar ama bizler elenmişiz.”

Adaylar, “Mülakat 3-4 dakika sürdü. Bir insanın kendini ifade edebilme kabiliyeti, bilgi düzeyi sınav konularına hâkimiyeti, iletişim kabiliyeti bütün bunların ölçülmesi gereken bir zaman dilimidir. Oturur oturmaz bizlere kendimizi tanıtma fırsatı verilmeden sorular soruldu. Ama belli ki sorulara cevap vermekle alakalı değilmiş” ifadelerini kullandı.

"SORULARIN BAZILARI..."

3 dakikalık mülakatta sorulan sorulardan bazıları ise şu şekilde:

“Yerli otomobil TOGG Cumhurbaşkanı tarafından ilk kime hediye edildi? Peygamberimizin halifeler içindeki damatları kimlerdir? Türkiye’nin ilk başörtülü valisi kimdir? Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı kimindir?”