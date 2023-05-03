Diyanet personel alımına gidiyor: Mülakata yeni formül!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracakları vaadinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı ise işe alacağı 20 bilgisayar mühendisini KPSS puanı en yüksek 60 kişi arasından “sözlü sınav” ile seçeceğini açıkladı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından KPSS’den yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenmeye son vereceğini, mülakatı kaldıracaklarını açıklamıştı.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim beyannamesinde kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağını belirterek işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatsız bir şekilde, gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacaklarını vadetmişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı ise teknik hizmet sınıfından mühendis kadrosuna toplamda 20 kişi için açtığı iş ilanında, KPSS’den en yüksek puan alan toplam 60 kişi arasından atanacak 20 kişiyi “mülakat” ile değil ama “sözlü sınav” ile seçeceğini açıkladı.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarından mezun olan 18 kişi Adli Bilişim Mühendisliği lisans programından mezun 2 kişi Diyanet’te işe alınacak.
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