Erdoğan Suriye'yi işaret etti: 'Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler...'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Suriye, Gazze ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin son gelişmelere değindi.

"Her türlü engele, engellemeye, sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için kelimenin tam anlamıyla çırpınıyoruz" diyen Erdoğan, "Mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar, 102 bin tonu aşan yardımlarla Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz. Filistin davasına her platformda sahip çıkan, İsrail'in alçak zulümleri karşısında Gazzeli kardeşlerini asla yalnız bırakmayan ülkemiz ve hükümetimiz var" ifadelerini kullandı.

Yeni süreç hakkında konuşan Erdoğan, "Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe katettik. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu sefer kimse duramayacak" dedi.

"ANKARA VE ŞAM" VURGUSU

Son olarak Suriye'deki gelişmeleri gündemine alan Erdoğan, konuşmalarına şöyle devam etti:

"Türkiye'miz aynı zamanda sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır. Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Biz, tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız. Türkiye Yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye'yi, önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi gönül gönüle vererek el birliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz."