Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Görüşmenin içeriğine dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN, FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan geçen haftalarda Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da kabul etmişti.

Erdoğan ile Fener Rum Patriği Bartholomeos arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, 1971'den bu yana kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması konusunda önemli bir aşamaya gelindiği öne sürülmüştü.