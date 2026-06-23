Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği'ni kabul etti

Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği'ni kabul etti

23.06.2026 17:51:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği'ni kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmeye ilişkin resmi açıklamada içeriğe dair ayrıntı paylaşılmazken, kabulün diplomatik ve dini temaslar kapsamında gerçekleştiği belirtildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Görüşmenin içeriğine dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Image

ERDOĞAN, FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan geçen haftalarda Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da kabul etmişti.

Erdoğan ile Fener Rum Patriği Bartholomeos arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, 1971'den bu yana kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması konusunda önemli bir aşamaya gelindiği öne sürülmüştü.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Süryani #süryani katolik patrikhanesi