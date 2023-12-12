Erdoğan ‘Trabzonlu’ arıyor

Yayınlanma: 12.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 04:00

Cumhur İttifakı’nda yerel seçimlerde yapılacak işbirliği çalışmalarında sona gelindi. AKP ve MHP’li heyetleri görüşmelerinde “işbirliği ile ilgili ilçeler üzerine az bir çalışmanın kaldığı” belirtilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adayları başta olmak üzere 30 büyükşehir ve il belediye başkan adayları üzerinde partisinin genel merkezinde çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. Ancak AKP’de Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıkları için “aday enflasyonu” yaşanıyor. Eski milletvekillerinden bakanlara pek çok isim Ankara ve İstanbul için aday olmak istiyor. AKP’de adaylar ise anketler, temayül yoklamaları, o ilin milletvekillerinin görüşleri, il ve ilçe teşkilatlarının görüşleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylar üzerindeki çalışması ile belirlenecek.

‘KAZANACAK ADAY’

AKP ve MHP, “2019’daki yerel seçimlerde büyükşehirlerde kaybettiren hataları yeniden tekrarlamak istemiyor.” Bu nedenle her iki partide de “her koşulda kazanacak aday” aranıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun adı geçiyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aslen Trabzonlu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına “profili yüksek, İstanbul’da her kesimden oy alabilecek, kamuoyunun tanıdığı ve Trabzonlu” bir ismi aday göstermek istediği belirtiliyor. Erdoğan’ın “Trabzonlu adayda karar kılması” halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için aslen Trabzonlu olan eski Bakan Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gibi isimlerin öne çıktığına dikkat çekiliyor. Ancak bu isimlerin yapılan anketlerde “henüz istenilen başarıyı yakalayamadığına” da işaret ediliyor.

ÖNTÜRK ÖNDE

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un adı uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyordu. Kurum’un, yerel seçimler için İstanbul’da bir ofis tuttuğu ve çalışmalara başladığı da belirtiliyor. Ancak AKP’de Kurum’un Ankaralı olması nedeniyle “Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için adının masada olduğu” belirtiliyor. Ankara’da MHP kanadının ise “Cumhur İttifakı’nın adayının, milliyetçi gelenekten gelen Mansur Yavaş’ın karşısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un olmasını istediği” de ileri sürülüyor. Ancak AKP kanadı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Altınok’un adaylığına sıcak bakmadığını” belirtiyor.

Cumhur İttifakı’ndaki işbirliği çalışmaları kapsamında AKP, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 deprem ilinde “ortak aday çıkaracak” İttifak kapsamındaki çalışmalar ve AKP’de yapılan temayül yoklamaları sonrasında depremden en fazla hasar gören Hatay’da, AKP Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk’ün adaylığının “neredeyse kesinleştiği” belirtiliyor. Daha önce Antakya Ticaret Borsası başkan yardımcılığı görevini yürüten Öntürk’ün, 24. 25. ve 26. dönem AKP Hatay milletvekili olarak görev yaptığına da dikkat çekiliyor. Ancak son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli söyleyecek.

