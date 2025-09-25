Erdoğan-Trump görüşmesine CHP’den ilk yorum… Brunson’u hatırlattı: ‘Bu nasıl bir utançtır!’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te bir araya geldi. Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trump’tan al haberi… Trump diyor ki; ‘Ben aradım Erdoğan, Rahip Brunson’ı serbest bıraktı.’ Bu nasıl bir utançtır! Adalet bakanı değil 75 kere, 7575 kere ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ dese de bu utanç temizlenmeyecek! Yargı yok, talimat var! Tek kelime ile bu bir rezalettir! Erdoğan ve Trump arasında geçen görüşmenin her yanı ayrı fiyasko! Trump diyor ki; ‘Erdoğan benden Halkbank için iyilik istedi’ ‘Rusya’dan petrol alma’ ‘O hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir.’ Telefonla, pazarlıkla, talimatla yargı ve dış politika! Bağımsız yargı yok, egemenlik yok, itiraz hiç yok! Trump konuştu, ‘asrın lideri’ sustu!"