‘Erdoğan Türk askerini çekmeye yeltenmemeli’

Yayınlanma: 14.07.2024 - 16:33

Güncelleme: 14.07.2024 - 16:33

Yenilik Partisi Parti Sözcüsü Doç. Dr. Kemal Çiftçi, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere yönelik yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok... Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok” söylemlerini anımsatan Çiftçi, Erdoğan’ın benzer açıklamalarını da anımsattı. Çiftçi bu kapsamda, “Türk askerlerinin Suriye’den mevcut koşullarda çekilmesinin meydanın terör gruplarına bırakılması anlamına geleceğini öngörüyoruz ve bu yönde atılacak her adımı ihanet ve hainlik olarak değerlendiriyoruz ve buradan Sayın Erdoğan’ı Türk askerini çekmeye yeltenmemesi konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.