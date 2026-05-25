Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü

25.05.2026 15:59:00
DHA
Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan; bölgesel gelişmeler, Filistin meselesi ve Türkiye-Umman ilişkilerini ele aldı. Erdoğan, bölgede savaşın yeniden alevlenmesinin kimseye fayda sağlamayacağını belirterek diplomatik çözüm ve kalıcı barış vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

NELER KONUŞULDU?

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan, bölgede savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını belirterek diplomatik adımların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin, bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için çaba göstermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarında barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.

Erdoğan ayrıca, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

