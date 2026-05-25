Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

NELER KONUŞULDU?

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan, bölgede savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını belirterek diplomatik adımların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin, bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için çaba göstermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarında barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.

Erdoğan ayrıca, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.