Erdoğan, ünlü futbolcuyla böyle tanıştı: 'Ulan nereden çıktı bu Tayyip!'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında gençler ve sporcuların sigarayla mücadeleye ilişkin önerilerini görüştü.

“NEE, TAYYİP SEN MİSUN?”

Erdoğan ile katılımcılar arasında bulunan Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç arasındaki esprili diyalog sosyal medyada gündem doldu.

Sanuç'un kendisini tanıttığı sırada esprili şekilde "Ne? Tayyip sen misun? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama ulan nereden çıktı bu Tayyip diyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın bu yanıtı salondakileri güldürdü.

KAMPTAN SONRA PROGRAMA GELDİ

Avusturya kampından sabah gelip programa iştirak ettiğini söyleyen Sanuç, sporun gençler üzerinde olumlu etkileri olduğuna inandığını belirterek, "Tütün ve tütün ürünlerinin sporun, sporcuların olduğu ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulmasını ve dumansız alanlara dönüştürülmesini destekliyorum. Bu sayede genç nesillerin çok daha sağlıklı ortamlarda yetişeceğine ve sporun gücünün artacağına inanıyorum" dedi.