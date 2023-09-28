Erdoğan ve Bahçeli görüşmüştü: 'Yeni anayasa' masada

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmede, TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ve “yerel seçimlerde AKP ile MHP arasında yürütülecek işbirliği” gibi başlıkların ele alındığı belirtilirken iki liderin “TBMM’nin yeni yasama yılında iki partinin en önemli başlıklarından birinin yeni anayasa olacağını değerlendirdiği” kaydedildi. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili Cumhur İttifakı, tüm partilerin kapısını çalacak.

HEDEF 400 MİLLETVEKİLİ

Cumhur İttifakı kanadında, yeni anayasayı “TBMM’den 400 milletvekilinin evet oyu ile geçirmek” hedefi bulunuyor. Cumhur kanadında, tüm siyasi partilere açık olacak çalışmanın “TBMM’de bir konsensüs oluşturacağı”, “yeni anayasa teklifine TBMM’den DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden de destek göreceği” değerlendiriliyor. CHP ile İYİ Parti arasında genel seçimlerden sonra oluşan tablo sonrasında anayasa teklifinin “İYİ Partili milletvekillerince de destek göreceği” kaydediliyor. CHP ile Yeşil Sol Parti’nin ise “hazırlanacak yeni anayasa teklifine destek vermeyeceği” de Cumhur İttifakı kulislerinde konuşuluyor.

‘HALKA AÇIKLAYAMAZLAR’

AKP ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulacak yeni anayasa teklifine CHP ile Yeşil Sol Parti’nin “destek vermediği takdirde bu durumu kamuoyuna anlatamayacakları” iddia ediliyor. Cumhur’da “Muhalefet çok parçalı yapıya büründü. CHP’nin yeni anayasaya destek vermemesi kamuoyunda ‘vesayetçi bir anayasayı savundukları’ algısını oluşturur. En baştan bu yana kapımız herkese açık diyoruz. Eğer masaya oturmazlarsa, bu durumu halka anlatamazlar. Zaten kendi aralarında yaşadıkları bölünmüşlük ortada. Teklifin en kötü ihtimalle, 360 milletvekilinin evet oyuyla, referanduma gideceğini düşünüyoruz. Teklifin referanduma gitmesi halinde de halka ‘Biz kapıyı açtık, onlar ise açık olan kapıdan girmek istemediler, en çok şikâyet ettikleri 82 Anayasası’nı, yani darbe anayasasını savundular deriz” görüşü hakim.

İSVEÇ’İN ÜYELİĞİ

Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin görüşmesinde İsveç’in NATO üyeliği konusunda atılacak adımların da gündeme geldiği ileri sürülüyor. Bahçeli, “terör örgütlerine destek verdiği” gerekçesiyle “İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili şerh düştüğü” biliniyor. MHP kanadı, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili “teröre verilen destekten vazgeçilmesi” şartı bulunuyor. TBMM’nin yeni yasama yılında İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili sürecin de ana gündem maddelerinden biri olacağı değerlendiriliyor.

Kulislerde, görüşmede Bahçeli’nin, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili süreçte “İsveç’in terör örgütlerine verdiği destekten vazgeçmesi” koşulunu bir kez daha Erdoğan’a ilettiği belirtiliyor.

11 BÜYÜKŞEHİR

Görüşmenin bir diğer başlığı ise “yerel seçimlerdeki işbirliği” oldu. Heyetler, AKP’nin 7 Ekim’deki olağanüstü kurultayı sonrasında bir araya gelecek. İki liderin öncelikli hedefinin de CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanmak olduğu biliniyor.