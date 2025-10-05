Erdoğan ve siyasi liderler yan yana gelmişti... İmamoğlu'ndan 'o fotoğrafa' ilk yorum: 'Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır'

TBMM'de 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonunda Tören Salonu'nda bulunan bir odada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında başlayan toplantıya daha sonra resepsiyona katılan siyasi partilerin liderleri de davet edilmişti.

O FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU

Toplantıda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yer almıştı.

Davutoğlu ve Babacan, yıllar sonra ilk kez Erdoğan'la bir araya gelirken CHP'nin boykot ettiği açılıştaki çay sohbetinden yansıyan görüntüler "CHP dışı bir siyasi zemin arayışı" olarak yorumlanmış, yapılan değerlendirmelerde Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve yeni anayasa süreçlerine vurgu yapılmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN O FOTOĞRAFA İLK YORUM

Kamuoyunun gündemindeki o fotoğrafa Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yorum geldi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımında "mücadele ve birlik" vurgusu yaparak eleştirilere yanıt verdi, "Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır. 'Kurtuluş yok tek başına' diyerek hep birlikte huzur ve berekete kavuşacağız!" dedi.

Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye çok zor ve kritik bir dönemden geçiyor. Demokrasi ve hukuku ayakta tutmak için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Millet olarak birlik ve bütünlüğümüz bizi bu mücadeleden zaferle çıkaracak.

Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır. 'Kurtuluş yok tek başına' diyerek hep birlikte huzur ve berekete kavuşacağız!"

Türkiye çok zor ve kritik bir dönemden geçiyor. Demokrasi ve hukuku ayakta tutmak için çok büyük bir mücadele veriyoruz.



Millet olarak birlik ve bütünlüğümüz bizi bu mücadeleden zaferle çıkaracak.



Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır.



“Kurtuluş yok tek başına” diyerek… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 5, 2025

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SİYASİ LİDERLERE TELEFON

Gündem olan o fotoğrafın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla aradığını açıklamıştı.

Özel, "Meclis Başkanı’nın bir çay davetine icabeti ve oradaki o birlikteliği, bu hep birden demokrasiyi savunan güçlü muhalefet partililerini ve güçlü dayanışmalarını basitleştirecek, yok sayacak ve hem genel başkanları hem de partilerin üyelerini, seçmenlerini rahatsız edecek bir tona dönüştü. Bundan duyduğum üzüntüyü ifade ettim, dayanışma duygularımı ifade ettim" demişti.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İmamoğlu ile benzer bir mesaj vererek "birlik" vurgusu yapmıştı.

CHP lideri şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muhalefete muhalefet devrini çok geride bıraktık. Bu ülkeyi omuz omuza vererek; sandıktan kaçan, seçimi yapmamayı planlayan, yapsa da veliahtı ailede arayan bu anlayıştan kurtaracağız.

Sandık gelecek, bu ceberut iktidar gidecek. Mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz!"