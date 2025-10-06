Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor: Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılacak

Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor: Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılacak

6.10.2025 11:59:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor: Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde Bölgesel Barış ve Güvenlik temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidiyor.

"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenecek zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının tahkimine ve teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek, zirvede Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılması ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunması planlanıyor. 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Azerbaycan