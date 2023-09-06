Erdoğan, yerel seçimler öncesinde de ‘değişim stratejisi’ uygulayacak: Parti yönetimi sil baştan

Yayınlanma: 06.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 7 Ekim’de düzenlenecek olağanüstü kongresi sonrasında partisinin çekirdek yönetim kurulu olan merkez yönetim kurulu (MYK), Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinde, aynı milletvekili listelerinde olduğu gibi yüzde 70-75’lere varan oranda değişim olacağına “kesin gözüyle bakılıyor”. 7 Ekim’deki kurultayda AKP’nin yeniden bir tüzük değişikliğine giderek 75 olan MKYK üye sayısını “50’ye düşürebileceği” de ifade ediliyor. Erdoğan’ın, kulislerde uzun süredir genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan isimler için de “3 dönem kuralı” uygulanacağı belirtiliyor.

HEDEF CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta bir araya geldi. Görüşmedeki başlıklarından birisinin yerel seçimlerdeki işbirliğinin olduğu belirtilmişti. Erdoğan da Soçi dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı olarak 81 ili masaya yatırıp “nerede, nasıl ve kiminle kazanılacağını konuşacaklarını, iki partinin görevlendireceği isimlerin bunları beraberce masaya yatıracaklarını” açıklamıştı.

Cumhur İttifakı’nın Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerdeki en önde gelen hedefi “CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığını” almak. Bu kapsamda, Erdoğan’ın, partisinin 7 Ekim’de yapılacak olağanüstü kongresi sonrasında da partisinin çekirdek yönetim kurulu olan MYK ile MKYK üyelerinde de “aynı milletvekili seçimlerindeki aday listelerinde olduğu gibi yüzde 70 - 75’lere varan oranda değişime gideceğine” dikkat çekiliyor. Partide, çok uzun süre MYK ve MKYK üyeliği görevini yürüten isimlere, “kongre sonrasında yeniden görev verilmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor”.

SİNYALİ SON MKYK’DE VERDİ

Parti içinde Erdoğan’ın milletvekilliği listelerinde olduğu gibi MYK ve MKYK’de de kapsamlı bir değişim istediğinin en net sinyalini son MKYK toplantısında verdiğinin altı çiziliyor. Erdoğan, geçen hafta toplantı sonrasında MKYK üyeleriyle birlikte yemek yemişti. Yemekte Erdoğan’ın MKYK üyelerine, “Bu son MKYK’miz, yaptığınız çalışmalar için hepinize teşekkür ediyorum” dediği kamuoyuna yansımıştı. Erdoğan’ın, MYK ile MKYK’deki değişim ile birlikte yerel seçimler öncesinde “CHP’deki değişim” tartışmaları üzerinden kamuoyuna “Biz, bazı partiler gibi değişimin kavgasını yapmayız. Partinin gücünü artırarak gerekli olan değişimi yaparız. Milletvekili listelerinde ‘değişimi uyguladık’. Parti yönetimini de değiştiriyoruz. Yerel seçimlere dinamik bir kadro ile gidiyoruz. Adaylarımız da milletimizin sevdiği ve istediği isimlerden olacak” mesajını vermek istediğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan AKP’de belediye başkan aday başvuruları kasım ayında alınmaya başlanacak. Ancak öncesinde AKP, MHP’den oluşacak heyetlerin il il, ilçe ilçe, belde belde değerlendirme yaparak, o yerlerin “sevilen ve kamuoyunun takdirini kazanmış adaylar üzerinde çalışacak.”

ERDOĞAN: AKŞENER PAZARLIKTA EL YÜKSELTİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Her parti seçime kendisi girsin” çağrısı sorulması üzerine “Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kitleler Sayın Erdoğan’a oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek. Toplumsal sorunumuz vardır” ifadelerinin sorulması üzerine de “Demokrasi mücadelesini ve demokrasiyi de anlamış değil. Sen kalkıyorsun 11, 12 yenilgi alıyorsun ve yenilgiden sonra hâlâ faturayı millete kesiyorsun. Kendinden başka herkesi suçlu ilan eden Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarıyla siyaseti bilmediğini bir kez daha kanıtladı. Kendisine oy isteyen teröristlerden rahatsızlık duymayan Kılıçdaroğlu, herkesten de kendisi gibi terörist sevici olmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.