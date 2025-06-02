Erdoğan yine belediyelere yüklendi! 'Hiçbir açıklaması olamaz' dedi, vergileri işaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu.

Daha önce belediyelere yönelik düzenleme sinyali veren Erdoğan, afetler konusunda belediyelerin eksikleri olduğunu ifade etti.

“HİÇBİR AÇIKLAMASI OLAMAZ”

Erdoğan, belediyelere yüklenirken, "Reklama, konsere, eğlenceye ayrılan tutarın deprem, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz" dedi.

“VERGİLER VERİMLİ HARCANMALI” VURGUSU

Erdoğan, "Milletimizin çocuklarının boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların keyfi değil etkin ve verimli harcanması şarttır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlı ise bırakın ormanı, ormanın yakınında hatta açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir. Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasını bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka yapıyoruz.

Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik.

“ORMAN YANGINLARINDA BİR TEK GÖREV HÜKÜMETE DÜŞMÜYOR”

“Orman varlığımızın muhafazası noktasında sadece hükûmetimize görev düşmüyor, yerel yönetimlerin de sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor. Son dönemde yüreğimizi yakan birçok felaketin, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki kırsal alanda başlayıp ormanlık alanlara sirayet ettiği bir gerçektir.”

“ETKİN VE VERİMLİ HARCANMASI ŞART”

“Çoğu belediyede bu konuda olması gereken düzeyde bir bilinç, hazırlık ve yatırım mevcut değildir. Bütçe imkanlarının kısıtlılığı tezinin geçerli olmadığını, fuzuli harcama kalemlerinin büyüklüğüne baktığımızda görebiliyoruz.

Aynı durum depreme hazırlık ve diğer başlıklarda da söz konusu. Reklama, konsere, eğlenceye, geziye ayrılan tutarın; deprem, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Milletimizin çocuklarının boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların keyfi değil etkin ve verimli harcanması şarttır. Muhalif, muvafık fark etmeksizin tüm belediyelerimizin bu hassasiyetle hareket etmesinin gerekli olduğuna inanıyorum."