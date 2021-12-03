Erdoğan yine CHP'yi hedef aldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde her alanda engellilerin sorunlarını çözdüklerini söyledi. Konuşmasında Meclis'e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Faşist muhalefet zihniyetine rağmen kısa sürede tamamlayacağız" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu'yla eğitimden bakıma, istihdamdan ayrımcılığa karşı engellilerin sorunlarını çözdük'' dedi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun en kısa sürede Meclis'e sunulacağını söyleyen Erdoğan, muhalefeti de şu sözlerle hedef aldı:
“Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız.”
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