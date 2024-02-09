Erdoğan yine Kılıçdaroğlu'nu 'hatırlattı', Özgür Özel'i hedef aldı: 'Aynı hançer kendi sırtına da inebilir'

Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:24

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya ilçe adaylarını açıkladı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında yine CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'hatırlattı.'

ÖZGÜR ÖZEL'E: 'AYNI HANÇER KENDİ SIRTINA DA GELEBİLİR'

Erdoğan şöyle konuştu:

"Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Biz bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamasak da muhatabımızı biliyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyip koltuğundan indirdiler. Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür efendinin de dikkat etmesi lazım, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir."

Muhalefet belediyelerini de hedef alan Erdoğan, "İstanbul, Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya harap oldu. Şimdi şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışı ile tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalyamızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülü olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ardından AKP'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

AKSEKİ - İBRAHİM ÖZKAN

AKSU - DURMUŞ KAAN ŞAHİN

ALANYA - ADEM MURAT YÜCEL

DEMRE - İBRAHİM OĞUZ

DÖŞEMEALTI - BEKİR KIVRIM

ELMALI - DURMUŞ ALİ GÖKÇE

FİNİKE - CENK ŞİMŞEK

GAZİPAŞA - MUSTAFA AKSOY

GÜNDOĞMUŞ - ALİ GÜLEN

İBRADI - HATİCE SEKMEN

KAŞ - MUTLU ULUTAŞ

KEMER -RAHMAN ŞEKER

KEPEZ - RIZA SÜMER

KORKUTELİ - SADIK ÖNAL

KONYAALTI - DURALİ KOLPAK

KUMLUCA- HÜSEYİN ORHAN TEKİN

MANAVGAT - SÜLEYMAN OKUDAN

MURATPAŞA - ÖZDEMİR MANAVOĞLU

SERİK - VELİ URAL

"KOLAYI SEÇENLERDEN ASLA OLMADIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Ülkemizin turizm başkenti, tarımın lokomotif şehri Antalya'da sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Antalya'yı özlemişiz. Bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü'yü daha önce açıklamıştık. Artık tam saha pres yapacak şekilde çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

* Millete hizmet yolunda bahane aramadık, kolayı seçenlerden asla olmadık. Bir önceki seçimde iş başına gelen CHP'nin ideolojik esareti altında boğulan şehirlerimizi kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asırda altın devirlerini yaşadı. Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri, vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.

"BİZ SEVDİK AŞIK OLDUK, SEVİLDİK MAŞUK OLDUK"

* Şehirlerimizin nüfusunun çoğalmasıyla birlikte insanlarımızın belediyelerden beklentileri de değişti. Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, parkını yapan, toplu ulaşım hizmetleri veren konumdan çok daha geniş görevler icra eden konuma yükselttik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu değişen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası. Biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil, belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik.

* Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi, iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi kamuoyumuzla paylaştık. Amacımız muhalefetin idaresinde durumu kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan çıkarıp hak ettikleri yüksek standartlı hizmetlere kavuşturmaktır.

"ÜLKEMİZİN 2. BÜYÜK PARTİSİ VE YÖNETİCİLERİ NELERLE UĞRAŞIYOR?"

* 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Türkiye'nin turizm başkenti unvanını korudu. Turist sayısını 2002'deki 13 milyondan nasıl 57 milyona çıkardıysak inşallah 60 milyon hedefini tutturacağız.

* Ülkemizin 2. büyük partisi ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? CHP'nin yapması gereken her başlıkta bizim karşımızda daha iyi çalışılmış programlarla çıkmaktır. Ama bakıyorsunuz gündemlerinde ipe sapa gelmez lafları bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Türkiye'de neler olduğundan haberleri dahi yok.

"İSTANBUL, ANKARA HARAP OLDU, İZMİR ZATEN BERBAT, ANTALYA HARAP OLDU"

* İstanbul, Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya harap oldu. Şimdi şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışı ile tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalyamızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülü olmadığını biliyoruz.

"BAY KEMAL'İ VEBALI GİBİ HAPSETTİLER"

* Belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır. Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Biz bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamasak da muhatabımızı biliyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyip koltuğundan indirdiler. Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür efendinin de dikkat etmesi lazım, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir. CHP, bir alacakaranlık siyaseti içine girmiştir. Önlerine 3 keçi katsanız akşamına hepsini kaybedecek kifayetsizlere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilebilir.