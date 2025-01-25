Erdoğan’a göre anayasa istenmiyor

Yayınlanma: 25.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.01.2025 - 04:00

AREA Araştırma, 2025 Ocak ayı “Türkiye siyasi gündem araştırması” anketinın sonuçlarını Cumhuriyet’le paylaştı. Toplam 13 ilden 2 bin 22 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, yurttaşlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması için yapılacak bir anayasa değişikliğini desteklemiyor. Yurttaşların yüzde 65.3’ü bu konuda yapılacak bir değişikliğe “Hayır” yanıtını vererek Erdoğan’ın aday olmasını istemedi.

Katılımcılara, Cumhur İttifakı’nın DEM Parti ve terörist elebaşısı Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen yeni süreç de soruldu. Yurttaşların yüzde 67.1’i görüşmeleri olumsuz karşıladığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a destek olmak amacıyla yaptığı birlik konuşması olumlu karşılandı. Katılımcılardan CHP seçmenine destek verdiğini söyleyenler, “Muhalefette birlik” söylemine yüzde 70’in üzerinde destek verdi. Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin katılımcıların yüzde 55.9’u olumsuz karşıladıklarını belirtti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına yönelik amaç doğrultusunda ise yurttaşların yüzde 46,6’sı “Asıl hedef Ekrem İmamoğlu’dur” yorumunu yaptı.



