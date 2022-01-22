'Erdoğan'a hakaret'ten gözaltına alınan Sedef Kabaş tutuklandı

22 Ocak 2022 Cumartesi, 18:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen, ekranda söylediği Çerkez atasözü dolayısıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi. Savcılık, Kabaş'ı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kabaş, TELE1'de katıldığı programda "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" sözleriyle bir Çerkez atasözü örneği vermişiti.

Televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı.

SEDEF KABAŞ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi. Kabaş, çıkarıldığı savcılıkça ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Kabaş, tutuklandı.

Avukat Uğur Poyraz, sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı" bilgisini aktardı.