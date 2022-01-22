Fazıl Say'dan Sezen Aksu ve Sedef Kabaş tepkisi: 'Kapkaranlık bir sabah'

22 Ocak 2022 Cumartesi, 16:48

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten gözaltına alınması ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik, “O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Kapkaranlık bir sabah” diyen Say, “Evet yoksuluz! Bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz!” ifadelerini kullandı.

KAPKARANLIK BİR SABAH

Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yoksulluk. Sedef Kabaş gözaltına alınmış, koca Genco Erkal aynı 'suç'dan mahkemelerdeydi, ha, yetmemiş, Sezen Aksu’nun cezası 'dilinin koparılması' olacakmış! Genç bir insan tüm bunlara ne düşünüyordur? dostlar? Yoksulluk 100 çarpı “yoksulluk” olmuş. Düşüncelere daldım. Siz?

Kim ne düşünür, ne hisseder, neyin hesabını yapar, bilemedim.

Dostlar; Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığıyla, Sezen Aksu’nun 'dilinin kopartılmasıyla' uyandığım bir Türkiye sabahı, KAPKARANLIK bir sabahtır benim için. Evet yoksuluz! bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz!”

Kim ne düşünür, ne hisseder, neyin hesabını yapar, bilemedim.

Dostlar;

Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığıyla, Sezen Aksu’nun “dilinin kopartılmasıyla” uyandığım bir Türkiye sabahı, KAPKARANLIK bir sabahtır benim için.

Evet yoksuluz!

bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz! — Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 22, 2022





NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga’nın ‘Alakasız Şarkılar’ albümünde seslendirdiği ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkı Türkiye'nin gündemine oturdu.

2017 yılında piyasaya sürülen albümdeki şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri üzerinden Aksu, iktidar tarafından hedef alındı. Birçok sanatçı ve siyasetçi Sezen Aksu'ya destek verirken, özellikle AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen isimler ise sanatçıyı hedef gösterdi.

Son olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazında cami içinde yaptığı konuşmada Sezen Aksu’yu hedef aldı. Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi.

Bugün sabah da gazeteci Sedef Kabaş, Tele 1 ekranında Uğur Dündar’ın sunduğu programda kullandığı “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” ifadesinden dolayı “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten gözaltına alındı.



